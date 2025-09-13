Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

Necaxa 1 Bravos Ciudad Juárez 1

Mazatlán 1 Pumas UNAM 4

Juegan el sábado:

Pachuca vs Cruz Azul

Tigres UANL vs León

Atlas vs Santos Laguna

Toluca vs Puebla

América vs Guadalajara

Juegan el domingo:

Querétaro vs Monterrey

Atlético San Luis vs Tijuana

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Monterrey 7 6 0 1 17 9 8 18

América 7 5 2 0 15 6 9 17

Cruz Azul 7 5 2 0 15 8 7 17

** Tigres UANL 6 4 1 1 16 8 8 13

Toluca 7 4 1 2 16 10 6 13

Pachuca 7 4 1 2 11 7 4 13

Tijuana 7 3 3 1 13 9 4 12

Pumas UNAM 8 3 3 2 11 9 2 12

Bravos Ciudad Juárez 8 3 3 2 8 8 0 12

León 7 3 1 3 8 9 -1 10

Santos Laguna 7 2 0 5 9 11 -2 6

Atlético de San Luis 7 2 0 5 10 13 -3 6

Mazatlán 8 1 3 4 9 14 -5 6

Necaxa 8 1 3 4 7 14 -7 6

Atlas 7 1 2 4 12 19 -7 5

** Guadalajara 6 1 1 4 9 12 -3 4

Querétaro 7 1 1 5 7 15 -8 4

Puebla 7 1 1 5 6 18 -12 4

** Tienen un partido pendiente

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)