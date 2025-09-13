Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 12 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:
Necaxa 1 Bravos Ciudad Juárez 1
Mazatlán 1 Pumas UNAM 4
Juegan el sábado:
Pachuca vs Cruz Azul
Tigres UANL vs León
Atlas vs Santos Laguna
Toluca vs Puebla
América vs Guadalajara
Juegan el domingo:
Querétaro vs Monterrey
Atlético San Luis vs Tijuana
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Monterrey 7 6 0 1 17 9 8 18
América 7 5 2 0 15 6 9 17
Cruz Azul 7 5 2 0 15 8 7 17
** Tigres UANL 6 4 1 1 16 8 8 13
Toluca 7 4 1 2 16 10 6 13
Pachuca 7 4 1 2 11 7 4 13
Tijuana 7 3 3 1 13 9 4 12
Pumas UNAM 8 3 3 2 11 9 2 12
Bravos Ciudad Juárez 8 3 3 2 8 8 0 12
León 7 3 1 3 8 9 -1 10
Santos Laguna 7 2 0 5 9 11 -2 6
Atlético de San Luis 7 2 0 5 10 13 -3 6
Mazatlán 8 1 3 4 9 14 -5 6
Necaxa 8 1 3 4 7 14 -7 6
Atlas 7 1 2 4 12 19 -7 5
** Guadalajara 6 1 1 4 9 12 -3 4
Querétaro 7 1 1 5 7 15 -8 4
Puebla 7 1 1 5 6 18 -12 4
** Tienen un partido pendiente
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
