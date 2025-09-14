Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 13 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

Pachuca 0 Cruz Azul 1

Tigres UANL 0 León 0

Atlas 2 Santos Laguna 2

Toluca 3 Puebla 1

América 1 Guadalajara 2

Juegan el domingo:

Querétaro vs Monterrey

Atlético San Luis vs Tijuana

Jugaron el viernes:

Necaxa 1 Bravos Ciudad Juárez 1

Mazatlán 1 Pumas UNAM 4

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Cruz Azul 8 6 2 0 16 8 8 20

Monterrey 7 6 0 1 17 9 8 18

América 8 5 2 1 16 8 8 17

Toluca 8 5 1 2 19 11 8 16

** Tigres UANL 7 4 2 1 16 8 8 14

Pachuca 8 4 1 3 11 8 3 13

Tijuana 7 3 3 1 13 9 4 12

Pumas UNAM 8 3 3 2 11 9 2 12

Bravos Ciudad Juárez 8 3 3 2 8 8 0 12

León 8 3 2 3 8 9 -1 11

** Guadalajara 7 2 1 4 11 13 -2 7

Santos Laguna 8 2 1 5 11 13 -2 7

Atlético de San Luis 7 2 0 5 10 13 -3 6

Mazatlán 8 1 3 4 9 14 -5 6

Necaxa 8 1 3 4 7 14 -7 6

Atlas 8 1 3 4 14 21 -7 6

Querétaro 7 1 1 5 7 15 -8 4

Puebla 8 1 1 6 7 21 -14 4

** Tienen un partido pendiente

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)