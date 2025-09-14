Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 13 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:
Pachuca 0 Cruz Azul 1
Tigres UANL 0 León 0
Atlas 2 Santos Laguna 2
Toluca 3 Puebla 1
América 1 Guadalajara 2
Juegan el domingo:
Querétaro vs Monterrey
Atlético San Luis vs Tijuana
Jugaron el viernes:
Necaxa 1 Bravos Ciudad Juárez 1
Mazatlán 1 Pumas UNAM 4
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Cruz Azul 8 6 2 0 16 8 8 20
Monterrey 7 6 0 1 17 9 8 18
América 8 5 2 1 16 8 8 17
Toluca 8 5 1 2 19 11 8 16
** Tigres UANL 7 4 2 1 16 8 8 14
Pachuca 8 4 1 3 11 8 3 13
Tijuana 7 3 3 1 13 9 4 12
Pumas UNAM 8 3 3 2 11 9 2 12
Bravos Ciudad Juárez 8 3 3 2 8 8 0 12
León 8 3 2 3 8 9 -1 11
** Guadalajara 7 2 1 4 11 13 -2 7
Santos Laguna 8 2 1 5 11 13 -2 7
Atlético de San Luis 7 2 0 5 10 13 -3 6
Mazatlán 8 1 3 4 9 14 -5 6
Necaxa 8 1 3 4 7 14 -7 6
Atlas 8 1 3 4 14 21 -7 6
Querétaro 7 1 1 5 7 15 -8 4
Puebla 8 1 1 6 7 21 -14 4
** Tienen un partido pendiente
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
