Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 14 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la octava jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

Querétaro 0 Monterrey 1 Atlético San Luis 1 Tijuana 1

Jugaron el sábado: Pachuca 0 Cruz Azul 1 Tigres UANL 0 León 0 Atlas 2 Santos Laguna 2 Toluca 3 Puebla 1 América 1 Guadalajara 2

Jugaron el viernes: Necaxa 1 Bravos Ciudad Juárez 1 Mazatlán 1 Pumas UNAM 4

Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Monterrey 8 7 0 1 18 9 9 21 Cruz Azul 8 6 2 0 16 8 8 20 América 8 5 2 1 16 8 8 17 Toluca 8 5 1 2 19 11 8 16 ** Tigres UANL 7 4 2 1 16 8 8 14 Tijuana 8 3 4 1 14 10 4 13 Pachuca 8 4 1 3 11 8 3 13 Pumas UNAM 8 3 3 2 11 9 2 12 Bravos Ciudad Juárez 8 3 3 2 8 8 0 12 León 8 3 2 3 8 9 -1 11 ** Guadalajara 7 2 1 4 11 13 -2 7 Santos Laguna 8 2 1 5 11 13 -2 7 Atlético de San Luis 8 2 1 5 11 14 -3 7 Mazatlán 8 1 3 4 9 14 -5 6 Necaxa 8 1 3 4 7 14 -7 6 Atlas 8 1 3 4 14 21 -7 6 Querétaro 8 1 1 6 7 16 -9 4 Puebla 8 1 1 6 7 21 -14 4

** Tienen un partido pendiente

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)