Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la quinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Puebla 0 Atlético San Luis 2 Necaxa 0 León 1 Juegan el sábado: Guadalajara vs Bravos Ciudad Juárez Pachuca vs Tijuana Tigres UANL vs América Cruz Azul vs Santos Laguna Toluca vs Pumas UNAM Juegan el domingo: Querétaro vs Atlas Monterrey vs Mazatlán Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Pachuca 4 4 0 0 10 2 8 12 ** Tigres UANL 3 3 0 0 12 3 9 9 Toluca 4 3 0 1 12 7 5 9 Monterrey 4 3 0 1 7 5 2 9 Cruz Azul 4 2 2 0 9 5 4 8 América 4 2 2 0 6 3 3 8 Santos Laguna 4 2 0 2 6 5 1 6 Atlético de San Luis 5 2 0 3 7 7 0 6 León 5 2 0 3 4 8 -4 6 Mazatlán 4 1 2 1 4 4 0 5 Necaxa 5 1 2 2 6 7 -1 5 Tijuana 4 1 2 1 5 6 -1 5 Pumas UNAM 4 1 1 2 5 7 -2 4 Atlas 4 1 1 2 7 11 -4 4 ** Guadalajara 3 1 0 2 4 5 -1 3 Puebla 5 1 0 4 4 14 -10 3 Bravos Ciudad Juárez 4 0 2 2 2 5 -3 2 Querétaro 4 0 0 4 1 7 -6 0 ** Tienen un partido pendiente (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)