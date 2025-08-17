Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la quinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Guadalajara 1 Bravos Ciudad Juárez 2 Pachuca 0 Tijuana 2 Tigres UANL 1 América 3 Cruz Azul 3 Santos Laguna 2 Toluca 1 Pumas UNAM 1 Juegan el domingo: Querétaro vs Atlas Monterrey vs Mazatlán Jugaron el viernes: Puebla 0 Atlético San Luis 2 Necaxa 0 León 1 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Pachuca 5 4 0 1 10 4 6 12 Cruz Azul 5 3 2 0 12 7 5 11 América 5 3 2 0 9 4 5 11 Toluca 5 3 1 1 13 8 5 10 ** Tigres UANL 4 3 0 1 13 6 7 9 Monterrey 4 3 0 1 7 5 2 9 Tijuana 5 2 2 1 7 6 1 8 Santos Laguna 5 2 0 3 8 8 0 6 Atlético de San Luis 5 2 0 3 7 7 0 6 León 5 2 0 3 4 8 -4 6 Mazatlán 4 1 2 1 4 4 0 5 Necaxa 5 1 2 2 6 7 -1 5 Pumas UNAM 5 1 2 2 6 8 -2 5 Bravos Ciudad Juárez 5 1 2 2 4 6 -2 5 Atlas 4 1 1 2 7 11 -4 4 ** Guadalajara 4 1 0 3 5 7 -2 3 Puebla 5 1 0 4 4 14 -10 3 Querétaro 4 0 0 4 1 7 -6 0 ** Tienen un partido pendiente (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)