Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 17 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la decimotercera jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Puebla 4 Tijuana 3 Atlético de San Luis 2 Atlas 0 Tigres UANL 5 Necaxa 3 Juegan el sábado: Santos Laguna vs León Bravos Ciudad Juárez vs Pachuca Toluca vs Querétaro Monterrey vs Pumas UNAM Guadalajara vs Mazatlán Cruz Azul vs América Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Toluca 12 9 1 2 35 16 19 28 América 12 8 3 1 26 11 15 27 Tigres UANL 13 7 5 1 27 13 14 26 Monterrey 12 8 2 2 25 19 6 26 Cruz Azul 12 7 4 1 22 15 7 25 Tijuana 13 5 5 3 26 17 9 20 Pachuca 12 6 2 4 16 13 3 20 Bravos Ciudad Juárez 12 5 3 4 16 15 1 18 Guadalajara 12 5 2 5 18 18 0 17 Atlético de San Luis 13 4 1 8 19 20 -1 13 Pumas UNAM 12 3 4 5 15 19 -4 13 Atlas 13 3 4 6 21 29 -8 13 León 12 3 3 6 12 22 -10 12 Mazatlán 12 2 5 5 15 21 -6 11 Querétaro 12 3 2 7 14 21 -7 11 Santos Laguna 12 3 1 8 13 21 -8 10 Necaxa 13 2 3 8 14 26 -12 9 Puebla 13 2 2 9 14 32 -18 8 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)