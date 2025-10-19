Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 18 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la decimotercera jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Santos Laguna 2 León 0 Bravos Ciudad Juárez 2 Pachuca 2 Toluca 4 Querétaro 0 Monterrey 1 Pumas UNAM 1 Guadalajara 2 Mazatlán 0 Cruz Azul 2 América 1 Jugaron el viernes: Puebla 4 Tijuana 3 Atlético de San Luis 2 Atlas 0 Tigres UANL 5 Necaxa 3 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Toluca 13 10 1 2 39 16 23 31 Cruz Azul 13 8 4 1 24 16 8 28 América 13 8 3 2 27 13 14 27 Monterrey 13 8 3 2 26 20 6 27 Tigres UANL 13 7 5 1 27 13 14 26 Pachuca 13 6 3 4 18 15 3 21 Tijuana 13 5 5 3 26 17 9 20 Guadalajara 13 6 2 5 20 18 2 20 Bravos Ciudad Juárez 13 5 4 4 18 17 1 19 Pumas UNAM 13 3 5 5 16 20 -4 14 Atlético de San Luis 13 4 1 8 19 20 -1 13 Santos Laguna 13 4 1 8 15 21 -6 13 Atlas 13 3 4 6 21 29 -8 13 León 13 3 3 7 12 24 -12 12 Mazatlán 13 2 5 6 15 23 -8 11 Querétaro 13 3 2 8 14 25 -11 11 Necaxa 13 2 3 8 14 26 -12 9 Puebla 13 2 2 9 14 32 -18 8 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)