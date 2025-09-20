Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 19 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la novena jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

Necaxa 1 Puebla 0 Cruz Azul 3 Bravos Ciudad Juárez 2 Mazatlán 1 Atlas 1 Tijuana 5 León 0

Juegan el sábado: Pachuca vs Querétaro Pumas UNAM vs Tigres UANL Guadalajara vs Toluca Monterrey vs América

Juegan el domingo: Santos Laguna vs Atlético de San Luis

Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 9 7 2 0 19 10 9 23 Monterrey 8 7 0 1 18 9 9 21 América 8 5 2 1 16 8 8 17 Tijuana 9 4 4 1 19 10 9 16 Toluca 8 5 1 2 19 11 8 16 Tigres UANL 8 4 3 1 16 8 8 15 Pachuca 8 4 1 3 11 8 3 13 Pumas UNAM 8 3 3 2 11 9 2 12 Bravos Ciudad Juárez 9 3 3 3 10 11 -1 12 León 9 3 2 4 8 14 -6 11 Necaxa 9 2 3 4 8 14 -6 9 Guadalajara 8 2 2 4 11 13 -2 8 Santos Laguna 8 2 1 5 11 13 -2 7 Atlético de San Luis 8 2 1 5 11 14 -3 7 Mazatlán 9 1 4 4 10 15 -5 7 Atlas 9 1 4 4 15 22 -7 7 Querétaro 8 1 1 6 7 16 -9 4 Puebla 9 1 1 7 7 22 -15 4

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)