Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 20 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la novena jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:
Pachuca 0 Querétaro 2
Pumas UNAM 1 Tigres UANL 1
Guadalajara 0 Toluca 3
Monterrey 2 América 2
Juegan el domingo:
Santos Laguna vs Atlético de San Luis
Jugaron el viernes:
Necaxa 1 Puebla 0
Cruz Azul 3 Bravos Ciudad Juárez 2
Mazatlán 1 Atlas 1
Tijuana 5 León 0
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Cruz Azul 9 7 2 0 19 10 9 23
Monterrey 9 7 1 1 20 11 9 22
Toluca 9 6 1 2 22 11 11 19
América 9 5 3 1 18 10 8 18
Tijuana 9 4 4 1 19 10 9 16
Tigres UANL 9 4 4 1 17 9 8 16
Pumas UNAM 9 3 4 2 12 10 2 13
Pachuca 9 4 1 4 11 10 1 13
Bravos Ciudad Juárez 9 3 3 3 10 11 -1 12
León 9 3 2 4 8 14 -6 11
Necaxa 9 2 3 4 8 14 -6 9
Guadalajara 9 2 2 5 11 16 -5 8
Santos Laguna 8 2 1 5 11 13 -2 7
Atlético de San Luis 8 2 1 5 11 14 -3 7
Mazatlán 9 1 4 4 10 15 -5 7
Atlas 9 1 4 4 15 22 -7 7
Querétaro 9 2 1 6 9 16 -7 7
Puebla 9 1 1 7 7 22 -15 4
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)
