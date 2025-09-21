LA NACION

Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano
Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 20 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la novena jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

Pachuca 0 Querétaro 2

Pumas UNAM 1 Tigres UANL 1

Guadalajara 0 Toluca 3

Monterrey 2 América 2

Juegan el domingo:

Santos Laguna vs Atlético de San Luis

Jugaron el viernes:

Necaxa 1 Puebla 0

Cruz Azul 3 Bravos Ciudad Juárez 2

Mazatlán 1 Atlas 1

Tijuana 5 León 0

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Cruz Azul 9 7 2 0 19 10 9 23

Monterrey 9 7 1 1 20 11 9 22

Toluca 9 6 1 2 22 11 11 19

América 9 5 3 1 18 10 8 18

Tijuana 9 4 4 1 19 10 9 16

Tigres UANL 9 4 4 1 17 9 8 16

Pumas UNAM 9 3 4 2 12 10 2 13

Pachuca 9 4 1 4 11 10 1 13

Bravos Ciudad Juárez 9 3 3 3 10 11 -1 12

León 9 3 2 4 8 14 -6 11

Necaxa 9 2 3 4 8 14 -6 9

Guadalajara 9 2 2 5 11 16 -5 8

Santos Laguna 8 2 1 5 11 13 -2 7

Atlético de San Luis 8 2 1 5 11 14 -3 7

Mazatlán 9 1 4 4 10 15 -5 7

Atlas 9 1 4 4 15 22 -7 7

Querétaro 9 2 1 6 9 16 -7 7

Puebla 9 1 1 7 7 22 -15 4

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

LA NACION
Más leídas
  1. Nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel por una poesía de “vuelo elevado”
    1

    Saint-John Perse: nació en el Caribe, se opuso a los nazis y ganó el Premio Nobel de Literatura por una poesía de “vuelo elevado”

  2. Militantes de izquierda y libertarios se pelearon durante la visita de Milei a Córdoba
    2

    Militantes de izquierda y libertarios se pelearon en la calle durante la visita de Milei a Córdoba

  3. Milei sobre Spagnuolo: “Si me hubiese dicho eso le habría volado la cabeza”
    3

    Javier Milei sobre Spagnuolo y el caso de los audios: “Si me hubiese dicho eso le habría volado la cabeza”

  4. El momento crucial, las gestiones sigilosas y el pedido para bajar la “ansiedad”
    4

    Detrás de la cumbre con Trump: el momento crucial, las gestiones sigilosas y el pedido para bajar la “ansiedad”

Cargando banners ...