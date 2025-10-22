Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 21 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el martes y posiciones en la decimocuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: América 2 Puebla 1 Necaxa 1 Cruz Azul 1 Mazatlán 2 Santos Laguna 2 Monterrey 4 Bravos Ciudad Juárez 2 Juegan el miércoles: Querétaro vs Guadalajara Pachuca vs Tigres UANL Atlas vs León Tijuana vs Toluca Pumas UNAM vs Atlético de San Luis Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Toluca 13 10 1 2 39 16 23 31 América 14 9 3 2 29 14 15 30 Monterrey 14 9 3 2 30 22 8 30 Cruz Azul 14 8 5 1 25 17 8 29 Tigres UANL 13 7 5 1 27 13 14 26 Pachuca 13 6 3 4 18 15 3 21 Tijuana 13 5 5 3 26 17 9 20 Guadalajara 13 6 2 5 20 18 2 20 Bravos Ciudad Juárez 14 5 4 5 20 21 -1 19 Pumas UNAM 13 3 5 5 16 20 -4 14 Santos Laguna 14 4 2 8 17 23 -6 14 Atlético de San Luis 13 4 1 8 19 20 -1 13 Atlas 13 3 4 6 21 29 -8 13 Mazatlán 14 2 6 6 17 25 -8 12 León 13 3 3 7 12 24 -12 12 Querétaro 13 3 2 8 14 25 -11 11 Necaxa 14 2 4 8 15 27 -12 10 Puebla 14 2 2 10 15 34 -19 8 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)