Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la sexta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

Bravos Ciudad Juárez 2 Santos Laguna 1 Querétaro 3 Atlético San Luis 2 Tijuana 3 Guadalajara 3

Juegan el sábado: León vs Pachuca Monterrey vs Necaxa Mazatlán vs Tigres UANL Cruz Azul vs Toluca

Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Puebla Atlas vs América

Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Pachuca 5 4 0 1 10 4 6 12 Monterrey 5 4 0 1 10 7 3 12 Cruz Azul 5 3 2 0 12 7 5 11 América 5 3 2 0 9 4 5 11 Toluca 5 3 1 1 13 8 5 10 ** Tigres UANL 4 3 0 1 13 6 7 9 Tijuana 6 2 3 1 10 9 1 9 Bravos Ciudad Juárez 6 2 2 2 6 7 -1 8 Atlético de San Luis 6 3 0 3 9 10 -1 6 Santos Laguna 6 2 0 4 9 10 -1 6 León 5 2 0 3 4 8 -4 6 Mazatlán 5 1 2 2 6 7 -1 5 Necaxa 5 1 2 2 6 7 -1 5 Pumas UNAM 5 1 2 2 6 8 -2 5 Atlas 5 1 2 2 10 14 -4 5 ** Guadalajara 5 1 1 3 8 10 -2 4 Querétaro 6 1 1 4 7 12 -5 4 Puebla 5 1 0 4 4 14 -10 3

** Tienen un partido pendiente

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)