Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el miércoles y posiciones en la decimocuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Querétaro 1 Guadalajara 0 Pachuca 1 Tigres UANL 2 Atlas 2 León 0 Tijuana 0 Toluca 0 Pumas UNAM 0 Atlético de San Luis 1 Jugaron el martes: América 2 Puebla 1 Necaxa 1 Cruz Azul 1 Mazatlán 2 Santos Laguna 2 Monterrey 4 Bravos Ciudad Juárez 2 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** Toluca 14 10 2 2 39 16 23 32 América 14 9 3 2 29 14 15 30 Monterrey 14 9 3 2 30 22 8 30 Tigres UANL 14 8 5 1 29 14 15 29 Cruz Azul 14 8 5 1 25 17 8 29 Tijuana 14 5 6 3 26 17 9 21 Pachuca 14 6 3 5 19 17 2 21 Guadalajara 14 6 2 6 20 19 1 20 Atlético de San Luis 14 5 1 8 20 20 0 16 Bravos Ciudad Juárez 14 5 4 5 20 21 -1 19 Atlas 14 4 4 6 23 29 -6 16 Pumas UNAM 14 3 5 6 16 21 -5 14 Santos Laguna 14 4 2 8 17 23 -6 14 Querétaro 14 4 2 8 15 25 -10 14 Mazatlán 14 2 6 6 17 25 -8 12 León 14 3 3 8 12 26 -14 12 Necaxa 14 2 4 8 15 27 -12 10 Puebla 14 2 2 10 15 34 -19 8 ** Clasifica a postemporada, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)