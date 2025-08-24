Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 23 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la sexta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

León 1 Pachuca 1 Monterrey 3 Necaxa 0 Mazatlán 2 Tigres UANL 2 Cruz Azul 1 Toluca 0

Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Puebla Atlas vs América

Jugaron el viernes: Bravos Ciudad Juárez 2 Santos Laguna 1 Querétaro 3 Atlético San Luis 2 Tijuana 3 Guadalajara 3

Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Monterrey 6 5 0 1 13 7 6 15 Cruz Azul 6 4 2 0 13 7 6 14 Pachuca 6 4 1 1 11 5 6 13 América 5 3 2 0 9 4 5 11 Tigres UANL 5 3 1 1 15 8 7 10 Toluca 6 3 1 2 13 9 4 10 Tijuana 6 2 3 1 10 9 1 9 Bravos Ciudad Juárez 6 2 2 2 6 7 -1 8 León 6 2 1 3 5 9 -4 7 Atlético de San Luis 6 3 0 3 9 10 -1 6 Santos Laguna 6 2 0 4 9 10 -1 6 Mazatlán 6 1 3 2 8 9 -1 6 Pumas UNAM 5 1 2 2 6 8 -2 5 Atlas 5 1 2 2 10 14 -4 5 Necaxa 6 1 2 3 6 10 -4 5 Guadalajara 5 1 1 3 8 10 -2 4 Querétaro 6 1 1 4 7 12 -5 4 Puebla 5 1 0 4 4 14 -10 3

** Tienen un partido pendiente

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)