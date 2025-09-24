Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 23 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el martes y posiciones en la décima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Guadalajara 3 Necaxa 1 Puebla 2 Pachuca 2 Bravos Ciudad Juárez 3 Pumas UNAM 1 León 2 Mazatlán 2 Juegan el miércoles: Cruz Azul vs Querétaro Tigres UANL vs Atlas Toluca vs Monterrey Atlético de San Luis vs América Santos Laguna vs Tijuana Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 9 7 2 0 19 10 9 23 Monterrey 9 7 1 1 20 11 9 22 Toluca 9 6 1 2 22 11 11 19 América 9 5 3 1 18 10 8 18 Tijuana 9 4 4 1 19 10 9 16 Tigres UANL 9 4 4 1 17 9 8 16 Bravos Ciudad Juárez 10 4 3 3 13 12 1 15 Pachuca 10 4 2 4 13 12 1 14 Pumas UNAM 10 3 4 3 13 13 0 13 León 10 3 3 4 10 16 -6 12 Guadalajara 10 3 2 5 14 17 -3 11 Atlético de San Luis 9 3 1 5 15 15 0 10 Necaxa 10 2 3 5 9 17 -8 9 Mazatlán 10 1 5 4 12 17 -5 8 Santos Laguna 9 2 1 6 12 17 -5 7 Atlas 9 1 4 4 15 22 -7 7 Querétaro 9 2 1 6 9 16 -7 7 Puebla 10 1 2 7 9 24 -15 5 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)