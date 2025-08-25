Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 24 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la sexta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Pumas UNAM 0 Puebla 0 Atlas 2 América 4 Jugaron el sábado: León 1 Pachuca 1 Monterrey 3 Necaxa 0 Mazatlán 2 Tigres UANL 2 Cruz Azul 1 Toluca 0 Jugaron el viernes: Bravos Ciudad Juárez 2 Santos Laguna 1 Querétaro 3 Atlético San Luis 2 Tijuana 3 Guadalajara 3 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Monterrey 6 5 0 1 13 7 6 15 América 6 4 2 0 13 6 7 14 Cruz Azul 6 4 2 0 13 7 6 14 Pachuca 6 4 1 1 11 5 6 13 ** Tigres UANL 5 3 1 1 15 8 7 10 Toluca 6 3 1 2 13 9 4 10 Tijuana 6 2 3 1 10 9 1 9 Bravos Ciudad Juárez 6 2 2 2 6 7 -1 8 León 6 2 1 3 5 9 -4 7 Atlético de San Luis 6 3 0 3 9 10 -1 6 Santos Laguna 6 2 0 4 9 10 -1 6 Mazatlán 6 1 3 2 8 9 -1 6 Pumas UNAM 6 1 3 2 6 8 -2 6 Necaxa 6 1 2 3 6 10 -4 5 Atlas 6 1 2 3 12 18 -6 5 ** Guadalajara 5 1 1 3 8 10 -2 4 Querétaro 6 1 1 4 7 12 -5 4 Puebla 6 1 1 4 4 14 -10 4 ** Tienen un partido pendiente (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)