Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 24 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el miércoles y posiciones en la décima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Cruz Azul 2 Querétaro 2 Tigres UANL 2 Atlas 0 Toluca 6 Monterrey 2 Atlético de San Luis 0 América 1 Santos Laguna 1 Tijuana 0 Jugaron el martes: Guadalajara 3 Necaxa 1 Puebla 2 Pachuca 2 Bravos Ciudad Juárez 3 Pumas UNAM 1 León 2 Mazatlán 2 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 10 7 3 0 21 12 9 24 Toluca 10 7 1 2 28 13 15 22 Monterrey 10 7 1 2 22 17 5 22 América 10 6 3 1 19 10 9 21 Tigres UANL 10 5 4 1 19 9 10 19 Tijuana 10 4 4 2 19 11 8 16 Bravos Ciudad Juárez 10 4 3 3 13 12 1 15 Pachuca 10 4 2 4 13 12 1 14 Pumas UNAM 10 3 4 3 13 13 0 13 León 10 3 3 4 10 16 -6 12 Guadalajara 10 3 2 5 14 17 -3 11 Atlético de San Luis 10 3 1 6 15 16 -1 10 Santos Laguna 10 3 1 6 13 17 -4 10 Necaxa 10 2 3 5 9 17 -8 9 Mazatlán 10 1 5 4 12 17 -5 8 Querétaro 10 2 2 6 11 18 -7 8 Atlas 10 1 4 5 15 24 -9 7 Puebla 10 1 2 7 9 24 -15 5 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)