Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la decimoquinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Bravos Ciudad Juárez 4 Puebla 4 Mazatlán 2 América 2 Juegan el sábado: Tigres UANL vs Tijuana León vs Pumas UNAM Guadalajara vs Atlas Cruz Azul vs Monterrey Juegan el domingo: Santos Laguna vs Querétaro Atlético de San Luis vs Necaxa Toluca vs Pachuca Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** Toluca 14 10 2 2 39 16 23 32 ** América 15 9 4 2 31 16 15 31 Monterrey 14 9 3 2 30 22 8 30 Tigres UANL 14 8 5 1 29 14 15 29 Cruz Azul 14 8 5 1 25 17 8 29 Tijuana 14 5 6 3 26 17 9 21 Pachuca 14 6 3 5 19 17 2 21 Guadalajara 14 6 2 6 20 19 1 20 Bravos Ciudad Juárez 15 5 5 5 24 25 -1 20 Atlético de San Luis 14 5 1 8 20 20 0 16 Atlas 14 4 4 6 23 29 -6 16 Pumas UNAM 14 3 5 6 16 21 -5 14 Santos Laguna 14 4 2 8 17 23 -6 14 Querétaro 14 4 2 8 15 25 -10 14 Mazatlán 15 2 7 6 19 27 -8 13 León 14 3 3 8 12 26 -14 12 Necaxa 14 2 4 8 15 27 -12 10 Puebla 15 2 3 10 19 38 -19 9 ** Clasifica a postemporada, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)