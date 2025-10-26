Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la decimoquinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Tigres UANL 2 Tijuana 0 León 1 Pumas UNAM 1 Guadalajara 4 Atlas 1 Cruz Azul 2 Monterrey 0 Juegan el domingo: Santos Laguna vs Querétaro Atlético de San Luis vs Necaxa Toluca vs Pachuca Jugaron el viernes: Bravos Ciudad Juárez 4 Puebla 4 Mazatlán 2 América 2 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** Toluca 14 10 2 2 39 16 23 32 ** Tigres UANL 15 9 5 1 31 14 17 32 ** Cruz Azul 15 9 5 1 27 17 10 32 ** América 15 9 4 2 31 16 15 31 Monterrey 15 9 3 3 30 24 6 30 Guadalajara 15 7 2 6 24 20 4 23 Tijuana 15 5 6 4 26 19 7 21 Pachuca 14 6 3 5 19 17 2 21 Bravos Ciudad Juárez 15 5 5 5 24 25 -1 20 Atlético de San Luis 14 5 1 8 20 20 0 16 Atlas 15 4 4 7 24 33 -9 16 Pumas UNAM 15 3 6 6 17 22 -5 15 Santos Laguna 14 4 2 8 17 23 -6 14 Querétaro 14 4 2 8 15 25 -10 14 Mazatlán 15 2 7 6 19 27 -8 13 León 15 3 4 8 13 27 -14 13 Necaxa 14 2 4 8 15 27 -12 10 Puebla 15 2 3 10 19 38 -19 9 ** Clasifica a postemporada, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)