Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 26 oct (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la decimoquinta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Santos Laguna 3 Querétaro 1 Atlético de San Luis 3 Necaxa 4 Toluca 2 Pachuca 2 Jugaron el sábado: Tigres UANL 2 Tijuana 0 León 1 Pumas UNAM 1 Guadalajara 4 Atlas 1 Cruz Azul 2 Monterrey 0 Jugaron el viernes: Bravos Ciudad Juárez 4 Puebla 4 Mazatlán 2 América 2 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS ** Toluca 15 10 3 2 41 18 23 33 ** Tigres UANL 15 9 5 1 31 14 17 32 ** Cruz Azul 15 9 5 1 27 17 10 32 ** América 15 9 4 2 31 16 15 31 ** Monterrey 15 9 3 3 30 24 6 30 Guadalajara 15 7 2 6 24 20 4 23 Pachuca 15 6 4 5 21 19 2 22 Tijuana 15 5 6 4 26 19 7 21 Bravos Ciudad Juárez 15 5 5 5 24 25 -1 20 Santos Laguna 15 5 2 8 20 24 -4 17 Atlético de San Luis 15 5 1 9 23 24 -1 16 Atlas 15 4 4 7 24 33 -9 16 Pumas UNAM 15 3 6 6 17 22 -5 15 Querétaro 15 4 2 9 16 28 -12 14 Mazatlán 15 2 7 6 19 27 -8 13 Necaxa 15 3 4 8 19 30 -11 13 León 15 3 4 8 13 27 -14 13 Puebla 15 2 3 10 19 38 -19 9 ** Clasifica a postemporada, instancia a la que entran directamente los clubes que ocupan los primeros seis lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)