Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 28 sep (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la undécima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano: Querétaro 0 Tigres UANL 2 Tijuana 2 Cruz Azul 0 Jugaron el sábado: Puebla 0 Guadalajara 2 Pachuca 2 Atlético de San Luis 1 Atlas 3 Necaxa 2 Monterrey 1 Santos Laguna 0 Toluca 3 Mazatlán 1 América 4 Pumas UNAM 1 Jugaron el viernes: Bravos Ciudad Juárez 2 León 0 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Toluca 11 8 1 2 31 14 17 25 Monterrey 11 8 1 2 23 17 6 25 América 11 7 3 1 23 11 12 24 Cruz Azul 11 7 3 1 21 14 7 24 Tigres UANL 11 6 4 1 21 9 12 22 Tijuana 11 5 4 2 21 11 10 19 Bravos Ciudad Juárez 11 5 3 3 15 12 3 18 Pachuca 11 5 2 4 15 13 2 17 Guadalajara 11 4 2 5 16 17 -2 14 Pumas UNAM 11 3 4 4 14 17 -3 13 León 11 3 3 5 10 18 -8 12 Atlético de San Luis 11 3 1 7 16 18 -2 10 Santos Laguna 11 3 1 7 13 18 -5 10 Atlas 11 2 4 5 18 26 -8 10 Necaxa 11 2 3 6 11 20 -9 9 Mazatlán 11 1 5 5 13 20 -7 8 Querétaro 11 2 2 7 11 20 -9 8 Puebla 11 1 2 8 9 26 -17 5 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)