Resultados y posiciones del torneo Apertura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la séptima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano:

Bravos Ciudad Juárez 1 Mazatlán 0 Atlético San Luis 1 Toluca 3 Puebla 2 Monterrey 4

Juegan el sábado: León vs Querétaro Santos Laguna vs Tigres UANL Guadalajara vs Cruz Azul América vs Pachuca

Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Atlas Tijuana vs Necaxa

Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Monterrey 7 6 0 1 17 9 8 18 América 6 4 2 0 13 6 7 14 Cruz Azul 6 4 2 0 13 7 6 14 Toluca 7 4 1 2 16 10 6 13 Pachuca 6 4 1 1 11 5 6 13 Bravos Ciudad Juárez 7 3 2 2 7 7 0 11 ** Tigres UANL 5 3 1 1 15 8 7 10 Tijuana 6 2 3 1 10 9 1 9 León 6 2 1 3 5 9 -4 7 Santos Laguna 6 2 0 4 9 10 -1 6 Mazatlán 7 1 3 3 8 10 -2 6 Pumas UNAM 6 1 3 2 6 8 -2 6 Atlético de San Luis 7 2 0 5 10 13 -3 6 Necaxa 6 1 2 3 6 10 -4 5 Atlas 6 1 2 3 12 18 -6 5 ** Guadalajara 5 1 1 3 8 10 -2 4 Querétaro 6 1 1 4 7 12 -5 4 Puebla 7 1 1 5 6 18 -12 4

** Tienen un partido pendiente

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)