Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 31 ene (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la cuarta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano:
América 2 Necaxa 0
Atlético San Luis 2 Guadalajara 3
Atlas 1 Mazatlán 0
Monterrey 2 Tijuana 2
León 1 Tigres UANL 2
Juegan el domingo:
Querétaro vs Pachuca
Jugaron el viernes:
Puebla 0 Toluca 0
Pumas UNAM 4 Santos Laguna 0
Bravos Ciudad Juárez 3 Cruz Azul 4
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Guadalajara 4 4 0 0 8 3 5 12
Cruz Azul 4 3 0 1 8 5 3 9
Atlas 4 3 0 1 3 2 1 9
Pumas UNAM 4 2 2 0 7 2 5 8
Toluca 4 2 2 0 4 1 3 8
Monterrey 4 2 1 1 9 5 4 7
Tijuana 4 1 3 0 5 4 1 6
Tigres UANL 4 2 1 1 4 3 1 6
América 4 1 2 1 2 2 0 5
Atlético de San Luis 4 1 1 2 6 6 0 4
Bravos Ciudad Juárez 4 1 1 2 7 8 -1 4
León 4 1 1 2 5 6 -1 4
Pachuca 3 1 1 1 2 3 -1 4
Puebla 4 1 1 2 2 3 -1 4
Necaxa 4 1 0 3 3 6 -3 3
Querétaro 3 0 1 2 3 5 -2 1
Santos Laguna 4 0 1 3 4 12 -8 1
Mazatlán 4 0 0 4 3 10 -7 0
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)