Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ene (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la cuarta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano:

América 2 Necaxa 0

Atlético San Luis 2 Guadalajara 3

Atlas 1 Mazatlán 0

Monterrey 2 Tijuana 2

León 1 Tigres UANL 2

Juegan el domingo:

Querétaro vs Pachuca

Jugaron el viernes:

Puebla 0 Toluca 0

Pumas UNAM 4 Santos Laguna 0

Bravos Ciudad Juárez 3 Cruz Azul 4

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Guadalajara 4 4 0 0 8 3 5 12

Cruz Azul 4 3 0 1 8 5 3 9

Atlas 4 3 0 1 3 2 1 9

Pumas UNAM 4 2 2 0 7 2 5 8

Toluca 4 2 2 0 4 1 3 8

Monterrey 4 2 1 1 9 5 4 7

Tijuana 4 1 3 0 5 4 1 6

Tigres UANL 4 2 1 1 4 3 1 6

América 4 1 2 1 2 2 0 5

Atlético de San Luis 4 1 1 2 6 6 0 4

Bravos Ciudad Juárez 4 1 1 2 7 8 -1 4

León 4 1 1 2 5 6 -1 4

Pachuca 3 1 1 1 2 3 -1 4

Puebla 4 1 1 2 2 3 -1 4

Necaxa 4 1 0 3 3 6 -3 3

Querétaro 3 0 1 2 3 5 -2 1

Santos Laguna 4 0 1 3 4 12 -8 1

Mazatlán 4 0 0 4 3 10 -7 0

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)