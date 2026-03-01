Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la octava jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Atlético San Luis 0 Puebla 1 Toluca 2 Guadalajara 0 Monterrey 0 Cruz Azul 2 León 2 Necaxa 1 América 1 Tigres UANL 4 Jugaron el viernes: Querétaro 2 Santos Laguna 2 Mazatlán 1 Pachuca 0 Bravos Ciudad Juárez 3 Atlas 1 Tijuana 1 Pumas UNAM 1 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 8 6 1 1 15 8 7 19 Toluca 8 5 3 0 11 2 9 18 Guadalajara 8 6 0 2 12 8 4 18 Pumas UNAM 8 4 4 0 15 7 8 16 Pachuca 8 4 2 2 9 6 3 14 Tigres UANL 8 4 1 3 15 9 6 13 Atlas 8 4 1 3 10 12 -2 13 América 8 3 2 3 8 7 1 11 Monterrey 8 3 1 4 10 9 1 10 León 8 3 1 4 9 11 -2 10 Tijuana 8 1 6 1 7 7 0 9 Necaxa 8 3 0 5 10 13 -3 9 Puebla 8 2 2 4 5 10 -5 8 Atlético de San Luis 8 2 1 5 12 14 -2 7 Bravos Juárez 7 2 1 4 11 13 -2 7 Mazatlán 8 2 1 5 8 14 -6 7 Querétaro 7 1 3 3 7 10 -3 6 Santos Laguna 8 0 2 6 9 23 -14 2 ++ Tienen un partido menos (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)