Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el martes y posiciones en la novena jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Pachuca 2 Necaxa 1 Santos Laguna 1 Cruz Azul 2 Atlético San Luis 4 Mazatlán 1 Pumas UNAM 2 Toluca 3 Juegan el miércoles: Monterrey vs Querétaro Puebla vs Tigres UANL Atlas vs Tijuana América vs Bravos Ciudad Juárez Guadalajara vs León Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 9 7 1 1 17 9 8 22 Toluca 9 6 3 0 14 4 10 21 Guadalajara 8 6 0 2 12 8 4 18 Pachuca 9 5 2 2 11 7 4 17 Pumas UNAM 9 4 4 1 17 10 7 16 Tigres UANL 8 4 1 3 15 9 6 13 Atlas 8 4 1 3 10 12 -2 13 América 8 3 2 3 8 7 1 11 Atlético de San Luis 9 3 1 5 16 15 1 10 Monterrey 8 3 1 4 10 9 1 10 León 8 3 1 4 9 11 -2 10 Tijuana 8 1 6 1 7 7 0 9 Necaxa 9 3 0 6 11 15 -4 9 Puebla 8 2 2 4 5 10 -5 8 Bravos Juárez 7 2 1 4 11 13 -2 7 Mazatlán 9 2 1 6 9 18 -9 7 Querétaro 7 1 3 3 7 10 -3 6 Santos Laguna 9 0 2 7 10 25 -15 2 Tienen un partido menos Partido reprogramado (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)