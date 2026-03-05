Resultados y posiciones del torneo clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, ‌4 ‌mar (Reuters) - ⁠Resultados de ​los partidos ⁠disputados ⁠el miércoles ​y posiciones ‌en la ​novena jornada ​del torneo Clausura del fútbol mexicano: Monterrey 4 Querétaro 0 Puebla 3 Tigres UANL 1 Atlas 2 Tijuana 1 América 1 Bravos ​Ciudad ⁠Juárez 2 Jugaron el ‌martes: Pachuca 2 Necaxa 1 Santos Laguna 1 Cruz Azul 2 Atlético San Luis 4 Mazatlán 1 Pumas UNAM 2 Toluca 3 ** Guadalajara vs León Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 9 7 1 1 17 9 8 22 Toluca 9 6 3 0 14 4 10 21 ** ‌Guadalajara 8 6 0 2 12 8 4 18 Pachuca 9 5 2 2 11 7 4 17 Pumas UNAM 9 4 4 1 17 10 7 16 Atlas 9 5 1 3 12 13 -1 16 Monterrey 9 4 1 4 14 9 5 13 Tigres UANL 9 4 1 4 16 12 4 13 América 9 3 2 4 9 9 0 11 Puebla 9 3 2 4 8 11 -3 11 Atlético de ⁠San ‌Luis 9 3 1 5 16 15 1 10 ++ ⁠Bravos ⁠Juárez 8 3 1 4 13 14 -1 10 ** León 8 3 1 4 9 11 -2 10 Tijuana 9 1 6 2 8 9 -1 9 Necaxa 9 3 0 6 11 15 -4 9 Mazatlán 9 2 1 6 9 18 -9 7 ++ Querétaro 8 1 3 4 7 14 -7 6 Santos Laguna 9 0 2 7 10 25 -15 2 ++ Tienen un ‌partido ​menos ** Partido reprogramado (Reporte de Carlos ‌Calvo Pacheco)