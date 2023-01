Resultados y posiciones del torneo clausura del fútbol mexicano

ciudad de méxico, 6 ene (reuters) - resultado del partido disputado el viernes y posiciones en la primera jornada del torneo clausura del fútbol mexicano: necaxa 2 atlético de san luis 3 juegan el sábado: américa vs querétaro monterrey vs guadalajara juegan el domingo: pumas unam vs bravos juárez santos laguna vs tigres uanl tijuana vs cruz azul juegan el lunes: pachuca vs puebla ** mazatlán vs león ** atlas vs toluca posiciones: pj pg pe pp gf gc dif pts atlético de san luis 1 1 0 0 3 2 1 3 necaxa 1 0 0 1 2 3 -1 0 américa 0 0 0 0 0 0 0 0 atlas 0 0 0 0 0 0 0 0 bravos ciudad juárez 0 0 0 0 0 0 0 0 cruz azul 0 0 0 0 0 0 0 0 guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 león 0 0 0 0 0 0 0 0 mazatlán 0 0 0 0 0 0 0 0 monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0 pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0 puebla 0 0 0 0 0 0 0 0 pumas unam 0 0 0 0 0 0 0 0 querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 santos laguna 0 0 0 0 0 0 0 0 tigres uanl 0 0 0 0 0 0 0 0 tijuana 0 0 0 0 0 0 0 0 toluca 0 0 0 0 0 0 0 0 ** partidos reprogramados. (reporte de carlos calvo pacheco)

Reuters