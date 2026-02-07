Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la quinta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Tigres UANL 5 Santos Laguna 1 Necaxa 4 Atlético de San Luis 1 Tijuana 0 Puebla 0 Mazatlán 1 Guadalajara 2 Juegan el sábado: Querétaro vs León Toluca vs Cruz Azul Atlas vs Pumas UNAM Pachuca vs Bravos Ciudad Juárez América vs Monterrey Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Guadalajara 5 5 0 0 10 4 6 15 Tigres UANL 5 3 1 1 9 4 5 10 Cruz Azul 4 3 0 1 8 5 3 9 Atlas 4 3 0 1 3 2 1 9 Pumas UNAM 4 2 2 0 7 2 5 8 Toluca 4 2 2 0 4 1 3 8 Monterrey 4 2 1 1 9 4 5 7 Tijuana 5 1 4 0 5 4 1 7 Necaxa 5 2 0 3 7 7 0 6 América 4 1 2 1 2 2 0 5 Pachuca 4 1 2 1 2 3 -1 5 Puebla 5 1 2 2 2 3 -1 5 Bravos Ciudad Juárez 4 1 1 2 7 8 -1 4 León 4 1 1 2 5 6 -1 4 Atlético de San Luis 5 1 1 3 7 10 -3 4 Querétaro 4 0 2 2 3 5 -2 2 Santos Laguna 5 0 1 4 5 17 -12 1 Mazatlán 5 0 0 5 4 12 -8 0 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)