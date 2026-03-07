Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, ‌6 ‌mar (Reuters) - ⁠Resultados de ​los partidos ⁠disputados ⁠el viernes ​y posiciones ‌en la ​décima ​jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Mazatlán 4 León 2 Necaxa 0 Pumas UNAM 1 Juegan ​el ⁠sábado: Cruz Azul vs Atlético ‌de San Luis Querétaro vs América Atlas vs Guadalajara Pachuca vs Puebla Tigres UANL vs Monterrey Juegan el domingo: Toluca vs Bravos Ciudad Juárez Tijuana vs Santos ‌Laguna Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 9 7 1 1 17 9 8 22 Toluca 9 6 3 0 14 4 10 21 Pumas UNAM 10 5 4 1 18 10 8 19 ** Guadalajara 8 6 0 2 12 8 4 18 Pachuca 9 5 2 2 11 7 4 17 Atlas 9 5 1 3 12 13 -1 16 Monterrey 9 4 1 4 14 9 5 13 Tigres ⁠UANL 9 4 1 4 16 12 4 13 América 9 3 2 4 9 9 0 11 Puebla 9 3 2 4 8 11 -3 11 Atlético ‌de ⁠San ⁠Luis 9 3 1 5 15 15 0 10 ** Bravos Juárez 8 3 1 4 13 14 -1 10 ** León 9 3 1 5 11 15 -4 10 Mazatlán 10 3 1 6 13 20 -7 10 Tijuana 9 1 6 2 8 9 -1 9 Necaxa 10 3 0 7 11 16 -5 9 ** Querétaro 8 1 3 4 7 14 -7 6 Santos Laguna 9 0 2 7 10 25 -15 2 ** ‌Tienen ​un partido menos (Reporte de Carlos ‌Calvo Pacheco)