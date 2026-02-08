Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 7 feb (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la quinta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Querétaro 2 León 0 Toluca 1 Cruz Azul 1 Atlas 2 Pumas UNAM 2 Pachuca 2 Bravos Ciudad Juárez 0 América 1 Monterrey 0 Jugaron el viernes: Tigres UANL 5 Santos Laguna 1 Necaxa 4 Atlético de San Luis 1 Tijuana 0 Puebla 0 Mazatlán 1 Guadalajara 2 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Guadalajara 5 5 0 0 10 4 6 15 Tigres UANL 5 3 1 1 9 4 5 10 Cruz Azul 5 3 1 1 9 6 3 10 Atlas 5 3 1 1 5 4 1 10 Pumas UNAM 5 2 3 0 9 4 5 9 Toluca 5 2 3 0 5 2 3 9 Pachuca 5 2 2 1 4 3 1 8 América 5 2 2 1 3 2 1 8 Monterrey 5 2 1 2 9 5 4 7 Tijuana 5 1 4 0 5 4 1 7 Necaxa 5 2 0 3 7 7 0 6 Querétaro 5 1 2 2 5 5 0 5 Puebla 5 1 2 2 2 3 -1 5 Atlético de San Luis 5 1 1 3 7 10 -3 4 Bravos Ciudad Juárez 5 1 1 3 7 10 -3 4 León 5 1 1 3 5 8 -3 4 Santos Laguna 5 0 1 4 5 17 -12 1 Mazatlán 5 0 0 5 4 12 -8 0 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)