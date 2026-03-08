Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, ‌7 ‌mar - ⁠Resultados de ​los ⁠partidos disputados ⁠el sábado ​y posiciones ‌en la ​décima ​jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Cruz ​Azul 3 Atlético ⁠de San Luis 0 Querétaro 1 América 2 Atlas 1 Guadalajara 2 Pachuca 2 Puebla 1 Tigres ‌UANL 1 Monterrey 0 Juegan el domingo: Toluca vs Bravos Ciudad Juárez Tijuana vs Santos Laguna Jugaron el ‌viernes: Mazatlán 4 León 2 Necaxa 0 Pumas UNAM 1 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 10 8 1 1 20 9 11 25 Toluca 9 6 3 0 14 4 10 21 ** Guadalajara 9 7 0 2 14 9 5 21 Pachuca 10 6 2 2 13 7 6 20 Pumas ⁠UNAM 10 5 4 1 18 10 8 19 Tigres ‌UANL 10 5 1 4 17 12 5 16 Atlas 10 5 1 4 13 15 -2 16 América 10 4 2 4 11 10 1 14 Monterrey 10 4 1 5 14 10 4 13 Puebla 10 3 2 5 9 13 -4 11 Atlético ⁠San ⁠Luis 10 3 1 6 15 18 -3 10 ** Bravos Juárez 8 3 1 4 13 14 -1 10 ** León 9 3 1 5 11 15 -4 10 Mazatlán 10 3 1 6 13 20 -7 10 Tijuana 9 1 6 2 8 9 -1 9 Necaxa 10 3 0 7 11 16 -5 9 ** Querétaro 9 1 3 5 8 16 -8 6 Santos Laguna 9 0 2 7 10 25 -15 2 ** ‌Tienen ​un partido menos (Reporte de Carlos ‌Calvo Pacheco)