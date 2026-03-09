Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 8 mar (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la décima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano:
Toluca 3 Bravos Ciudad Juárez 1
Tijuana 1 Santos Laguna 2
Jugaron el sábado:
Cruz Azul 3 Atlético de San Luis 0
Querétaro 1 América 2
Atlas 1 Guadalajara 2
Pachuca 2 Puebla 1
Tigres UANL 1 Monterrey 0
Jugaron el viernes:
Mazatlán 4 León 2
Necaxa 0 Pumas UNAM 1
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Cruz Azul 10 8 1 1 20 9 11 25
Toluca 10 7 3 0 17 5 12 24
** Guadalajara 9 7 0 2 14 9 5 21
Pachuca 10 6 2 2 13 7 6 20
Pumas UNAM 10 5 4 1 18 10 8 19
Tigres UANL 10 5 1 4 17 12 5 16
Atlas 10 5 1 4 13 15 -2 16
América 10 4 2 4 11 10 1 14
Monterrey 10 4 1 5 14 10 4 13
Puebla 10 3 2 5 9 13 -4 11
Atlético San Luis 10 3 1 6 15 18 -3 10
** Bravos Juárez 9 3 1 5 14 17 -3 10
** León 9 3 1 5 11 15 -4 10
Mazatlán 10 3 1 6 13 20 -7 10
Tijuana 10 1 6 3 9 11 -2 9
Necaxa 10 3 0 7 11 16 -5 9
** Querétaro 9 1 3 5 8 16 -8 6
Santos Laguna 10 1 2 7 12 26 -14 5
** Tienen un partido menos
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)