Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 8 mar (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la décima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano:

Toluca 3 Bravos Ciudad Juárez 1

Tijuana 1 Santos Laguna 2

Jugaron el sábado:

Cruz Azul 3 Atlético de San Luis 0

Querétaro 1 América 2

Atlas 1 Guadalajara 2

Pachuca 2 Puebla 1

Tigres UANL 1 Monterrey 0

Jugaron el viernes:

Mazatlán 4 León 2

Necaxa 0 Pumas UNAM 1

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Cruz Azul 10 8 1 1 20 9 11 25

Toluca 10 7 3 0 17 5 12 24

** Guadalajara 9 7 0 2 14 9 5 21

Pachuca 10 6 2 2 13 7 6 20

Pumas UNAM 10 5 4 1 18 10 8 19

Tigres UANL 10 5 1 4 17 12 5 16

Atlas 10 5 1 4 13 15 -2 16

América 10 4 2 4 11 10 1 14

Monterrey 10 4 1 5 14 10 4 13

Puebla 10 3 2 5 9 13 -4 11

Atlético San Luis 10 3 1 6 15 18 -3 10

** Bravos Juárez 9 3 1 5 14 17 -3 10

** León 9 3 1 5 11 15 -4 10

Mazatlán 10 3 1 6 13 20 -7 10

Tijuana 10 1 6 3 9 11 -2 9

Necaxa 10 3 0 7 11 16 -5 9

** Querétaro 9 1 3 5 8 16 -8 6

Santos Laguna 10 1 2 7 12 26 -14 5

** Tienen un partido menos

