Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 9 ene (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la primera jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Mazatlán 1 Bravos Ciudad Juárez 2 Atlas 1 Puebla 0 Tijuana 0 América 0 Juegan el sábado: Guadalajara vs Pachuca León vs Cruz Azul Santos Laguna vs Necaxa Monterrey vs Toluca Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Querétaro Atlético San Luis vs Tigres UANL Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Bravos Ciudad Juárez 1 1 0 0 2 1 1 3 Atlas 1 1 0 0 1 0 1 3 América 1 0 1 0 0 0 0 1 Tijuana 1 0 1 0 0 0 0 1 Atlético de San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 Cruz Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 León 0 0 0 0 0 0 0 0 Monterrey 0 0 0 0 0 0 0 0 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0 Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0 Pumas UNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 Santos Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0 Tigres UANL 0 0 0 0 0 0 0 0 Toluca 0 0 0 0 0 0 0 0 Mazatlán 1 0 0 1 1 2 -1 0 Puebla 1 0 0 1 0 1 -1 0 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)