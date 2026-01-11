Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 10 ene (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la primera jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Guadalajara 2 Pachuca 0 León 2 Cruz Azul 1 Santos Laguna 1 Necaxa 3 Monterrey 0 Toluca 1 Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Querétaro Atlético San Luis vs Tigres UANL Jugaron el viernes: Mazatlán 1 Bravos Ciudad Juárez 2 Atlas 1 Puebla 0 Tijuana 0 América 0 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Necaxa 1 1 0 0 3 1 2 3 Guadalajara 1 1 0 0 2 0 2 3 Bravos Ciudad Juárez 1 1 0 0 2 1 1 3 León 1 1 0 0 2 1 1 3 Atlas 1 1 0 0 1 0 1 3 Toluca 1 1 0 0 1 0 1 3 América 1 0 1 0 0 0 0 1 Tijuana 1 0 1 0 0 0 0 1 Atlético de San Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 Pumas UNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 Querétaro 0 0 0 0 0 0 0 0 Tigres UANL 0 0 0 0 0 0 0 0 Cruz Azul 1 0 0 1 1 2 -1 0 Mazatlán 1 0 0 1 1 2 -1 0 Monterrey 1 0 0 1 0 1 -1 0 Puebla 1 0 0 1 0 1 -1 0 Santos Laguna 1 0 0 1 1 3 -2 0 Pachuca 1 0 0 1 0 2 -2 0 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)