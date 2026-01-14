Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 13 ene (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el martes y posiciones en la segunda jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Puebla 2 Mazatlán 1 Necaxa 0 Monterrey 2 Pachuca 2 León 1 Bravos Ciudad Juárez 0 Guadalajara 1 Juegan el miércoles: Cruz Azul vs Atlas Querétaro vs Tijuana América vs Atlético San Luis Tigres UANL vs Pumas UNAM Toluca vs Santos Laguna Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Guadalajara 2 2 0 0 3 0 3 6 Monterrey 2 1 0 1 2 1 1 3 Tigres UANL 1 1 0 0 2 1 1 3 Atlas 1 1 0 0 1 0 1 3 Toluca 1 1 0 0 1 0 1 3 León 2 1 0 1 3 3 0 3 Necaxa 2 1 0 1 3 3 0 3 Bravos Ciudad Juárez 2 1 0 1 2 2 0 3 Puebla 2 1 0 1 2 2 0 3 Pachuca 2 1 0 1 2 3 -1 3 Pumas UNAM 1 0 1 0 1 1 0 1 Querétaro 1 0 1 0 1 1 0 1 América 1 0 1 0 0 0 0 1 Tijuana 1 0 1 0 0 0 0 1 Atlético de San Luis 1 0 0 1 1 2 -1 0 Cruz Azul 1 0 0 1 1 2 -1 0 Mazatlán 2 0 0 2 2 4 -2 0 Santos Laguna 1 0 0 1 1 3 -2 0 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)