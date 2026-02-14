Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la sexta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Puebla 2 Pumas UNAM 3 Toluca 1 Tijuana 0 Juegan el sábado: Atlético de San Luis vs Querétaro Pachuca vs Atlas Monterrey vs León Bravos Ciudad Juárez vs Necaxa Guadalajara vs América Juegan el domingo: Cruz Azul vs Tigres UANL Santos Laguna vs Mazatlán Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Guadalajara 5 5 0 0 10 4 6 15 Pumas UNAM 6 3 3 0 12 6 6 12 Toluca 6 3 3 0 6 2 4 12 Tigres UANL 5 3 1 1 9 4 5 10 Cruz Azul 5 3 1 1 9 6 3 10 Atlas 5 3 1 1 5 4 1 10 Pachuca 5 2 2 1 4 3 1 8 América 5 2 2 1 3 2 1 8 Monterrey 5 2 1 2 9 5 4 7 Tijuana 6 1 4 1 5 5 0 7 Necaxa 5 2 0 3 7 7 0 6 Querétaro 5 1 2 2 5 5 0 5 Puebla 6 1 2 3 4 6 -2 5 Atlético de San Luis 5 1 1 3 7 10 -3 4 Bravos Ciudad Juárez 5 1 1 3 7 10 -3 4 León 5 1 1 3 5 8 -3 4 Santos Laguna 5 0 1 4 5 17 -12 1 Mazatlán 5 0 0 5 4 12 -8 0 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)