Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE ⁠MÉXICO, ⁠14 ene (Reuters) - Resultados ⁠de ‌los partidos ​disputados el ​miércoles ‌y ‌posiciones ​en la segunda jornada del torneo Clausura del ⁠fútbol mexicano:

Cruz ​Azul 2 Atlas 0

Querétaro 1 Tijuana 2

América 0 Atlético San Luis 2

Tigres UANL 0 Pumas UNAM 1

Toluca 3 Santos Laguna 1

Jugaron ⁠el martes:

Puebla 2 Mazatlán 1

Necaxa 0 Monterrey 2

Pachuca 2 León 1

Bravos Ciudad ​Juárez 0 Guadalajara 1

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Toluca 2 2 0 0 4 1 3 6

Guadalajara 2 2 0 0 3 0 3 6

Pumas UNAM 2 1 1 0 2 1 1 4

Tijuana 2 1 1 0 2 1 1 4

Atlético ‍de San Luis 2 1 0 1 3 2 1 3

Cruz Azul 2 1 0 1 3 2 1 3

Monterrey 2 1 0 1 2 1 1 3

León 2 1 0 1 3 3 0 3

Necaxa 2 1 0 1 3 3 0 3

Bravos Ciudad Juárez 2 1 0 1 2 2 0 3

Puebla 2 1 0 1 2 2 0 3

Tigres ​UANL 2 1 0 1 2 2 0 3

Pachuca 2 1 0 1 2 3 -1 3

Atlas 2 1 0 1 1 2 -1 3

Querétaro 2 0 1 1 2 3 -1 1

América 2 0 1 1 0 2 -2 1

Mazatlán 2 0 0 2 2 4 -2 0

Santos Laguna 2 0 0 2 2 6 -4 0

(Reporte de Carlos ‍Calvo Pacheco)