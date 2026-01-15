Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el miércoles y posiciones en la segunda jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano:
Cruz Azul 2 Atlas 0
Querétaro 1 Tijuana 2
América 0 Atlético San Luis 2
Tigres UANL 0 Pumas UNAM 1
Toluca 3 Santos Laguna 1
Jugaron el martes:
Puebla 2 Mazatlán 1
Necaxa 0 Monterrey 2
Pachuca 2 León 1
Bravos Ciudad Juárez 0 Guadalajara 1
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Toluca 2 2 0 0 4 1 3 6
Guadalajara 2 2 0 0 3 0 3 6
Pumas UNAM 2 1 1 0 2 1 1 4
Tijuana 2 1 1 0 2 1 1 4
Atlético de San Luis 2 1 0 1 3 2 1 3
Cruz Azul 2 1 0 1 3 2 1 3
Monterrey 2 1 0 1 2 1 1 3
León 2 1 0 1 3 3 0 3
Necaxa 2 1 0 1 3 3 0 3
Bravos Ciudad Juárez 2 1 0 1 2 2 0 3
Puebla 2 1 0 1 2 2 0 3
Tigres UANL 2 1 0 1 2 2 0 3
Pachuca 2 1 0 1 2 3 -1 3
Atlas 2 1 0 1 1 2 -1 3
Querétaro 2 0 1 1 2 3 -1 1
América 2 0 1 1 0 2 -2 1
Mazatlán 2 0 0 2 2 4 -2 0
Santos Laguna 2 0 0 2 2 6 -4 0
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)