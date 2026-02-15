Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE ‌MÉXICO, ‌14 ⁠feb (Reuters) - Resultados ​de ⁠los partidos disputados ⁠el ​sábado y ‌posiciones ​en ​la sexta jornada del torneo Clausura del ​fútbol ⁠mexicano: Atlético de ‌San Luis 3 Querétaro 0 Pachuca 3 Atlas 1 Monterrey 1 León 0 Bravos Ciudad Juárez 1 Necaxa 2 Guadalajara 1 América 0 Juegan el domingo: Cruz Azul vs Tigres ‌UANL Santos Laguna vs Mazatlán Jugaron el ⁠viernes: Puebla 2 Pumas ‌UNAM 3 Toluca 1 Tijuana 0 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Guadalajara 6 6 0 0 11 4 7 18 Pumas ⁠UNAM 6 3 3 0 12 6 6 12 Toluca 6 3 3 0 6 2 4 12 Pachuca 6 3 2 1 7 4 3 11 Monterrey 6 3 1 2 10 5 5 10 Tigres ⁠UANL 5 3 1 1 9 4 5 10 Cruz Azul 5 3 1 1 9 6 3 10 Atlas 6 3 1 2 6 7 -1 10 Necaxa 6 3 0 3 9 8 1 9 América 6 2 2 2 3 3 0 8 Atlético de San Luis 6 2 1 3 10 10 0 7 Tijuana 6 1 4 1 5 5 0 7 Puebla 6 1 2 3 4 6 -2 5 Querétaro 6 1 2 3 5 8 -3 5 Bravos ‌Ciudad ​Juárez 6 1 1 4 8 12 -4 4 León 6 1 1 4 5 9 -4 4 Santos Laguna 5 0 1 4 5 17 -12 1 Mazatlán 5 0 0 5 4 12 -8 0 (Reporte de Carlos ‌Calvo Pacheco)