Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ene (Reuters) - Resultado del partido disputado el viernes y posiciones en la tercera jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano:

Mazatlán 1 Monterrey 5

Juegan el sábado:

Necaxa vs Atlas Guadalajara vs Querétaro Tigres UANL vs Toluca Cruz Azul vs Puebla Tijuana vs Atlético San Luis

Juegan el domingo:

Pumas UNAM vs León Santos Laguna vs Bravos Ciudad Juárez Pachuca vs América

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Monterrey 3 2 0 1 7 3 4 6 Toluca 2 2 0 0 4 1 3 6 Guadalajara 2 2 0 0 3 0 3 6 Pumas UNAM 2 1 1 0 2 1 1 4 Tijuana 2 1 1 0 2 1 1 4 Atlético de San Luis 2 1 0 1 3 2 1 3 Cruz Azul 2 1 0 1 3 2 1 3 León 2 1 0 1 3 3 0 3 Necaxa 2 1 0 1 3 3 0 3 Bravos Ciudad Juárez 2 1 0 1 2 2 0 3 Puebla 2 1 0 1 2 2 0 3 Tigres UANL 2 1 0 1 2 2 0 3 Pachuca 2 1 0 1 2 3 -1 3 Atlas 2 1 0 1 1 2 -1 3 Querétaro 2 0 1 1 2 3 -1 1 América 2 0 1 1 0 2 -2 1 Santos Laguna 2 0 0 2 2 6 -4 0 Mazatlán 3 0 0 3 3 9 -6 0

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)