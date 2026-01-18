Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 17 ene (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la tercera jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Necaxa 0 Atlas 1 Guadalajara 2 Querétaro 1 Tigres UANL 0 Toluca 0 Cruz Azul 1 Puebla 0 Tijuana 1 Atlético San Luis 1 Juegan el domingo: Pumas UNAM vs León Santos Laguna vs Bravos Ciudad Juárez Pachuca vs América Jugaron el viernes: Mazatlán 1 Monterrey 5 Posiciones: pj pg pe pp gf gc dif pts Guadalajara 3 3 0 0 5 1 4 9 Toluca 3 2 1 0 4 1 3 7 Monterrey 3 2 0 1 7 3 4 6 Cruz Azul 3 2 0 1 4 2 2 6 Atlas 3 2 0 1 2 2 0 6 Tijuana 3 1 2 0 3 2 1 5 Atlético de San Luis 3 1 1 1 4 3 1 4 Pumas UNAM 2 1 1 0 2 1 1 4 León 2 1 0 1 3 3 0 3 Bravos Ciudad Juárez 2 1 0 1 2 2 0 3 Tigres UANL 3 1 1 1 2 2 0 3 Necaxa 3 1 0 2 3 4 -1 3 Puebla 3 1 0 2 2 3 -1 3 Pachuca 2 1 0 1 2 3 -1 3 Querétaro 3 0 1 2 3 5 -2 1 América 2 0 1 1 0 2 -2 1 Santos Laguna 2 0 0 2 2 6 -4 0 Mazatlán 3 0 0 3 3 9 -6 0 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)