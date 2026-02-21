Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE ‌MÉXICO, ‌20 ⁠feb (Reuters) - Resultados ​de ⁠los partidos disputados ⁠el ​viernes y ‌posiciones ​en ​la séptima jornada del torneo Clausura del ​fútbol ⁠mexicano: Tigres UANL 1 Pachuca 2 Puebla 0 América 4 Juegan ‌el sábado: Atlas vs Atlético de San Luis León vs Santos Laguna Necaxa vs Toluca Cruz Azul vs Guadalajara Tijuana vs Mazatlán Juegan ‌el domingo: Pumas UNAM vs Monterrey Querétaro vs Bravos ⁠Ciudad ‌Juárez Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Guadalajara 6 6 0 0 11 4 7 18 Pachuca 7 4 2 1 9 5 4 14 Cruz ⁠Azul 6 4 1 1 11 7 4 13 Pumas ⁠UNAM 6 3 3 0 12 6 6 12 Toluca 6 3 3 0 6 2 4 12 América 7 3 2 2 7 3 4 11 Monterrey 6 3 1 2 10 5 5 10 Tigres UANL 7 3 1 3 11 8 3 10 Atlas 6 3 1 2 6 7 -1 10 Necaxa 6 3 0 3 9 8 1 9 Atlético de San Luis 6 2 1 3 10 10 0 7 Tijuana 6 1 4 1 5 5 0 7 Querétaro 6 1 2 3 5 8 -3 5 Puebla 7 1 2 4 4 10 -6 5 Bravos ‌Ciudad ​Juárez 6 1 1 4 8 12 -4 4 León 6 1 1 4 5 9 -4 4 Mazatlán 6 1 0 5 6 13 -7 3 Santos Laguna 6 0 1 5 6 19 -13 1 (Reporte de Carlos ‌Calvo Pacheco)