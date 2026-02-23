Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la séptima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano:

Pumas UNAM 2 Monterrey 0

** Querétaro vs Bravos Ciudad Juárez

Jugaron el sábado:

Atlas 3 Atlético de San Luis 2

León 2 Santos Laguna 1

Necaxa 0 Toluca 3

Cruz Azul 2 Guadalajara 1

Tijuana 1 Mazatlán 1

Jugaron el viernes:

Tigres UANL 1 Pachuca 2

Puebla 0 América 4

Posiciones:

PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

Guadalajara 7 6 0 1 12 6 6 18

Cruz Azul 7 5 1 1 13 8 5 16

Pumas UNAM 7 4 3 0 14 6 8 15

Toluca 7 4 3 0 9 2 7 15

Pachuca 7 4 2 1 9 5 4 14

Atlas 7 4 1 2 9 9 0 13

América 7 3 2 2 7 3 4 11

Tigres UANL 7 3 1 3 11 8 3 10

Monterrey 7 3 1 3 10 7 3 10

Necaxa 7 3 0 4 9 11 -2 9

Tijuana 7 1 5 1 6 6 0 8

Atlético de San Luis 7 2 1 4 12 13 -1 7

León 7 2 1 4 7 10 -3 7

++ Querétaro 6 1 2 3 5 8 -3 5

Puebla 7 1 2 4 4 10 -6 5

++ Bravos Juárez 6 1 1 4 8 12 -4 4

Mazatlán 7 1 1 5 7 14 -7 4

Santos Laguna 7 0 1 6 7 21 -14 1

** Partido reprogramado

++ Tienen un partido menos

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)