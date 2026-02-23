Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano
CIUDAD DE MÉXICO, 22 feb (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el domingo y posiciones en la séptima jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano:
Pumas UNAM 2 Monterrey 0
** Querétaro vs Bravos Ciudad Juárez
Jugaron el sábado:
Atlas 3 Atlético de San Luis 2
León 2 Santos Laguna 1
Necaxa 0 Toluca 3
Cruz Azul 2 Guadalajara 1
Tijuana 1 Mazatlán 1
Jugaron el viernes:
Tigres UANL 1 Pachuca 2
Puebla 0 América 4
Posiciones:
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Guadalajara 7 6 0 1 12 6 6 18
Cruz Azul 7 5 1 1 13 8 5 16
Pumas UNAM 7 4 3 0 14 6 8 15
Toluca 7 4 3 0 9 2 7 15
Pachuca 7 4 2 1 9 5 4 14
Atlas 7 4 1 2 9 9 0 13
América 7 3 2 2 7 3 4 11
Tigres UANL 7 3 1 3 11 8 3 10
Monterrey 7 3 1 3 10 7 3 10
Necaxa 7 3 0 4 9 11 -2 9
Tijuana 7 1 5 1 6 6 0 8
Atlético de San Luis 7 2 1 4 12 13 -1 7
León 7 2 1 4 7 10 -3 7
++ Querétaro 6 1 2 3 5 8 -3 5
Puebla 7 1 2 4 4 10 -6 5
++ Bravos Juárez 6 1 1 4 8 12 -4 4
Mazatlán 7 1 1 5 7 14 -7 4
Santos Laguna 7 0 1 6 7 21 -14 1
** Partido reprogramado
++ Tienen un partido menos
(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)