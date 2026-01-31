Resultados y posiciones del torneo Clausura del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 30 ene (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la cuarta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Puebla 0 Toluca 0 Pumas UNAM 4 Santos Laguna 0 Bravos Ciudad Juárez 3 Cruz Azul 4 Juegan el sábado: América vs Necaxa Atlético San Luis vs Guadalajara Atlas vs Mazatlán Monterrey vs Tijuana León vs Tigres UANL Juegan el domingo: Querétaro vs Pachuca Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Guadalajara 3 3 0 0 5 1 4 9 Cruz Azul 4 3 0 1 8 5 3 9 Pumas UNAM 4 2 2 0 7 2 5 8 Toluca 4 2 2 0 4 1 3 8 Monterrey 3 2 0 1 7 3 4 6 Atlas 3 2 0 1 2 2 0 6 Tijuana 3 1 2 0 3 2 1 5 Atlético de San Luis 3 1 1 1 4 3 1 4 León 3 1 1 1 4 4 0 4 Bravos Ciudad Juárez 4 1 1 2 7 8 -1 4 Pachuca 3 1 1 1 2 3 -1 4 Puebla 4 1 1 2 2 3 -1 4 Tigres UANL 3 1 1 1 2 2 0 3 Necaxa 3 1 0 2 3 4 -1 3 América 3 0 2 1 0 2 -2 2 Querétaro 3 0 1 2 3 5 -2 1 Santos Laguna 4 0 1 3 4 12 -8 1 Mazatlán 3 0 0 3 3 9 -6 0 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)