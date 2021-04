Resultados y posiciones del torneo guard1anes clausura del fútbol mexicano

ciudad de méxico, 29 abr (reuters) - resultado del partido disputado el jueves y posiciones en la decimoséptima y última jornada del torneo guard1anes clausura del fútbol mexicano: atlético san luis 1 pachuca 5 juegan el viernes: necaxa vs atlas bravos ciudad juárez vs toluca juegan el sábado: guadalajara vs tigres uanl león vs querétaro cruz azul vs tijuana monterrey vs mazatlán juegan el domingo: santos laguna vs puebla pumas unam vs américa posiciones: pj pg pe pp gf gc dif pts ** cruz azul 16 13 1 2 25 10 15 40 ** américa 16 11 2 3 25 14 11 35 puebla 16 7 6 3 25 14 11 27 monterrey 16 7 4 5 21 13 8 25 santos laguna 16 7 4 5 18 13 5 25 león 16 7 2 7 23 22 1 23 pachuca 17 6 5 6 20 19 1 23 toluca 16 6 4 6 26 23 3 22 atlas 16 6 4 6 15 14 1 22 guadalajara 16 5 7 4 21 21 0 22 tigres uanl 16 6 4 6 19 20 -1 22 querétaro 16 6 3 7 18 23 -5 21 mazatlán 16 6 3 7 19 25 -6 21 tijuana 16 5 4 7 18 20 -2 19 pumas unam 16 4 6 6 10 11 -1 18 atlético san luis 17 3 3 11 20 33 -13 12 bravos ciudad juárez 16 3 3 10 12 29 -17 12 necaxa 16 2 5 9 13 24 -11 11 ** clasificados directamente a postemporada, instancia a la que acceden los clubes que ocupan los primeros cuatro lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular. (reporte de carlos calvo pacheco)

