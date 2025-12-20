Resultados y programa de los 32avos de final de la Copa de Francia
Resultados y programa de los treintaidosavos de final de la Copa de Francia:
Los clubes clasificados están precedidos del signo (+)
- Viernes 19 diciembre:
Périgny FC - (+) Le Mans (L2) 1 - 2
Les Herbiers - (+) Angers (L1) 0 - 0, Angers clasificado en penales (6-5)
(+) US Avranches - Brest (L1) 1 - 1, Avranches clasificado en penales (5-4)
Guingamp (L2) - (+) Laval (L2) 0 - 1
Iris Croix - (+) Reims (L2) 0 - 4
Canet Roussillon - (+) Montpellier (L2) 0 - 1
(+) Lens (L1) - Feignies 3 - 1
- Sábado 20 diciembre:
US Lusitanos - (+) Lille (L1) 0 - 1
(+) Bayeux - Blois 2 - 1
AS Gosier - (+) Lorient (L1) 0 - 7
Olympique Marcquois - (+) Troyes (L2) 1 - 3
Biesheim - (+) Metz (L1) 0 - 3
FC Freyming - (+) Chantilly 0 - 3
GSI Pontivy - (+) Bastia (L2) 0 - 1
Raon-l'Etape - (+) París FC (L1) 0 - 3
Stade Béthunois - (+) Sochaux (Nat) 2 - 4
Lyon-La Duchère - (+) Toulouse (L1) 1 - 2
SA Mérignac - Istres 0 - 0, Istres clasificado en penales (6-5)
Grenoble (L2) - (+) Nancy (L2) 1 - 1, Nancy clasificado en penales (5-3)
Vendée Fontenay - (+) París SG (L1) 0 - 4
- Domingo 21 diciembre:
(13h45 GMT) Auxerre (L1) - Mónaco (L1)
Bourg-en-Bresse (Nat) - Marseille (L1)
Concarneau (Nat) - Nantes (L1)
Niza (L1) - Saint-Etienne (L2)
Estrasburgo (L1) - Dunkerque (L2)
(16h30 GMT) Bassin d'Arcachon - Hauts Lyonnais
CA Montreuil - Chauvigny
Le Havre (L1) - Amiens (L2)
Le Puy (Nat) - Burdeos
Rennes (L1) - Les Sables Vendée Foot
US Orléans (Nat) - FC Dieppe
(20h00 GMT) Lyon (L1) - FC St-Cyr-Collonges au Mont d'Or