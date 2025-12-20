LA NACION

Resultados y programa de los 32avos de final de la Copa de Francia

Resultados y programa de los 32avos de final de la...

Resultados y programa de los 32avos de final de la Copa de Francia
Resultados y programa de los 32avos de final de la Copa de Francia

Resultados y programa de los treintaidosavos de final de la Copa de Francia:

Los clubes clasificados están precedidos del signo (+)

- Viernes 19 diciembre:

Périgny FC - (+) Le Mans (L2) 1 - 2

Les Herbiers - (+) Angers (L1) 0 - 0, Angers clasificado en penales (6-5)

(+) US Avranches - Brest (L1) 1 - 1, Avranches clasificado en penales (5-4)

Guingamp (L2) - (+) Laval (L2) 0 - 1

Iris Croix - (+) Reims (L2) 0 - 4

Canet Roussillon - (+) Montpellier (L2) 0 - 1

(+) Lens (L1) - Feignies 3 - 1

- Sábado 20 diciembre:

US Lusitanos - (+) Lille (L1) 0 - 1

(+) Bayeux - Blois 2 - 1

AS Gosier - (+) Lorient (L1) 0 - 7

Olympique Marcquois - (+) Troyes (L2) 1 - 3

Biesheim - (+) Metz (L1) 0 - 3

FC Freyming - (+) Chantilly 0 - 3

GSI Pontivy - (+) Bastia (L2) 0 - 1

Raon-l'Etape - (+) París FC (L1) 0 - 3

Stade Béthunois - (+) Sochaux (Nat) 2 - 4

Lyon-La Duchère - (+) Toulouse (L1) 1 - 2

SA Mérignac - Istres 0 - 0, Istres clasificado en penales (6-5)

Grenoble (L2) - (+) Nancy (L2) 1 - 1, Nancy clasificado en penales (5-3)

Vendée Fontenay - (+) París SG (L1) 0 - 4

- Domingo 21 diciembre:

(13h45 GMT) Auxerre (L1) - Mónaco (L1)

Bourg-en-Bresse (Nat) - Marseille (L1)

Concarneau (Nat) - Nantes (L1)

Niza (L1) - Saint-Etienne (L2)

Estrasburgo (L1) - Dunkerque (L2)

(16h30 GMT) Bassin d'Arcachon - Hauts Lyonnais

CA Montreuil - Chauvigny

Le Havre (L1) - Amiens (L2)

Le Puy (Nat) - Burdeos

Rennes (L1) - Les Sables Vendée Foot

US Orléans (Nat) - FC Dieppe

(20h00 GMT) Lyon (L1) - FC St-Cyr-Collonges au Mont d'Or

AFP
Conforme a
The Trust Project
Cargando banners ...