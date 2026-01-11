Resultados y programa de los dieciseisavos de la Copa de Francia
Resultados y programa de los dieciseisavos de final de la Copa de Francia:
- Sábado:
CA Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2 - 4
US Orléans (Nat) - (+) Mónaco (L1) 1 - 3
Bastia (L2) - (+) Troyes (L2) 0 - 2
Angers (L1) - (+) Toulouse (L1) 1 - 1 (5-6 penales)
Le Puy (Nat) - (+) Reims (L2) 0 - 0 (0-3 penales)
Hauts Lyonnais (N3) - (+) Lorient (L1) 1 - 3
Istres (N2) - (+) Laval (L2) 0 - 2
US Avranches (N2) - (+) Estrasburgo (L1) 0 - 6
- Domingo:
Sochaux (Nat) - (+) Lens (L1) 0 - 3
Nantes (L1) - (+) Niza (L1) 1 - 1 (3-5 penales)
(+) Le Mans (L2) - Nancy (L2) 0 - 0 (4-1 penales)
Metz (L1) - (+) Montpellier (L2) 0 - 4
Chantilly (N2) - (+) Rennes (L1) 1 - 3
Lille (L1) - (+) Lyon (L1) 1 - 2
- Lunes:
(20h10 GMT) París SG (L1) - París FC (L1)
- Martes:
(20h00 GMT) Bayeux (R1) - Marsella (L1)