Resultados y programa de los dieciseisavos de la Copa de Francia

Resultados y programa de los dieciseisavos de final de la...

Resultados y programa de los dieciseisavos de la Copa de Francia
Resultados y programa de los dieciseisavos de la Copa de Francia

Resultados y programa de los dieciseisavos de final de la Copa de Francia:

- Sábado:

CA Montreuil (R1) - (+) Amiens (L2) 2 - 4

US Orléans (Nat) - (+) Mónaco (L1) 1 - 3

Bastia (L2) - (+) Troyes (L2) 0 - 2

Angers (L1) - (+) Toulouse (L1) 1 - 1 (5-6 penales)

Le Puy (Nat) - (+) Reims (L2) 0 - 0 (0-3 penales)

Hauts Lyonnais (N3) - (+) Lorient (L1) 1 - 3

Istres (N2) - (+) Laval (L2) 0 - 2

US Avranches (N2) - (+) Estrasburgo (L1) 0 - 6

- Domingo:

Sochaux (Nat) - (+) Lens (L1) 0 - 3

Nantes (L1) - (+) Niza (L1) 1 - 1 (3-5 penales)

(+) Le Mans (L2) - Nancy (L2) 0 - 0 (4-1 penales)

Metz (L1) - (+) Montpellier (L2) 0 - 4

Chantilly (N2) - (+) Rennes (L1) 1 - 3

Lille (L1) - (+) Lyon (L1) 1 - 2

- Lunes:

(20h10 GMT) París SG (L1) - París FC (L1)

- Martes:

(20h00 GMT) Bayeux (R1) - Marsella (L1)

