Resumen 1-dirigentes del bce advierten que la inflación repuntará si la guerra de irán se prolonga

Por Francesco Canepa y Jan Strupczewski

FRÁNCFORT/BRUSELAS, 5 mar (Reuters) -

Tres responsables de política monetaria del Banco Central Europeo advirtieron el jueves que ‌la inflación de la ‌zona ⁠euro probablemente aumentaría y el crecimiento se desplomaría si la guerra en Irán se prolongara y arrastrara a más países.

Al entrar en su sexto día, la ​guerra entre ⁠Estados Unidos ⁠e Irán se ha extendido más allá de los países del golfo Pérsico y ha llegado ​a Asia, convulsionando los mercados globales y planteando dudas sobre las perspectivas favorables del ‌BCE para la zona euro. El vicepresidente del BCE, Luis de ​Guindos, y los gobernadores de los bancos ​centrales de Alemania y Finlandia afirmaron que era demasiado pronto para sacar conclusiones, pero advirtieron de que una guerra prolongada y más amplia podría impulsar la inflación, tanto actual como prevista.

"La hipótesis de partida es que esto va a ser de corta duración", dijo De Guindos en un acto celebrado en ​Bruselas. "Si se prolonga, existe el riesgo de que cambien las expectativas de inflación".

El BCE se vio afectado por un aumento de la ⁠inflación impulsado por la energía tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, que inicialmente temporal antes de ‌subir apresuradamente los tipos en una cantidad récord.

Es probable que esto haya hecho que algunos dirigentes monetarios se muestren más cautelosos en esta ocasión.

"No creo que debamos ser demasiado optimistas (sobre una rápida resolución del conflicto)", dijo el gobernador del Banco de Finlandia, Olli Rehn, en el mismo evento, señalando que ya se había producido "una escalada considerable".

Al igual que Rehn, el presidente del Bundesbank, , dijo que un conflicto ‌prolongado impulsaría la inflación y frenaría el crecimiento.

"Si el conflicto llegara a su fin rápidamente, (...) las consecuencias ⁠para la inflación serían a corto plazo y limitadas en general", dijo Nagel en ‌un discurso. "Por el contrario, si los precios de la energía se mantuvieran elevados ⁠durante un periodo prolongado, esto tendería a provocar una mayor inflación ⁠y una actividad económica más débil en la zona del euro."

Esta sería una situación complicada para los bancos centrales, ya que un crecimiento más rápido de los precios exigiría tipos más altos, pero un crecimiento lento requeriría lo contrario.

El gobernador del banco central de Letonia, , dijo a Reuters esta semana ‌que todo dependería de cuál de esas ​dos fuerzas prevaleciera, y su homólogo griego, , pidió flexibilidad a la hora de fijar los tipos.

La próxima reunión del BCE sobre política monetaria tendrá lugar los días 18 y 19 de marzo, y no se esperan cambios en los tipos de ‌interés. (Edición de Philippa Fletcher y Toby Chopra; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)