Resumen 1-eeuu responde por escrito a demandas de rusia y dice que está abierto al diálogo

Por Dmitry Antonov y Humeyra Pamuk

Moscú/washington, 26 ene (reuters) - estados unidos entregó el miércoles una respuesta por escrito a las amplias demandas de rusia sobre seguridad, un paso clave en un frágil proceso diplomático mientras tropas rusas realizan nuevos ejercicios militares en tierra y mar cerca de ucrania.

El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que el documento, entregado en persona por el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, aborda las preocupaciones de Rusia y plantea las de Washington y sus aliados.

Blinken dijo a periodistas que la respuesta establece un camino diplomático serio, si Rusia lo elige, y contiene una evaluación pragmática y de principios en torno las preocupaciones que Moscú ha planteado. Agregó que Estados Unidos estaba abierto al diálogo.

"Poner las cosas por escrito es (...) una buena forma de asegurarnos de que seamos lo más precisos posible, y que los rusos entiendan nuestras posiciones, nuestras ideas, con la mayor claridad posible. En este momento, el documento está en sus manos y es su turno de evaluar la situación", indicó.

Washington ha dejado en claro que las demandas rusas de que la OTAN retire tropas y equipos militares de Europa del Este y prohíba que Ucrania se sume a la alianza son asuntos difíciles de conseguir, pero indicó que está dispuesto a discutir otros temas, como el control de armas y medidas para fomentar la confianza.

La voluntad del presidente Vladimir Putin para aceptar esa agenda restringida determinará la siguiente fase de la crisis. Moscú ha concentrado alrededor de 100.000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, si bien niega sus planes de uan invasión.

En París, las conversaciones entre cuatro naciones se prolongaban más de lo esperado para poner fin a un conflicto separatista en el este de Ucrania, parte de una crisis más extensa entre Moscú y Kiev que ha activado las alarmas por la posibilidad de una confrontación a gran escala.

Más temprano el miércoles, en respuesta a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que consideraría imponer sanciones a Putin, Rusia dijo que tal medida no dañaría al líder del Kremlin, sino que sería "políticamente destructiva".

Biden dijo el martes que las sanciones directas contra Putin, aunque son una medida inusual, podrían considerarse parte de una estrategia coordinada de Washington y sus aliados para convencer a Moscú de que cualquier nueva agresión contra Ucrania generaría consecuencias inmediatas y graves.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los legisladores estadounidenses que discutían las sanciones personales contra los principales líderes de Rusia ignoraban el hecho de que legalmente se les prohibía tener activos, propiedades y cuentas bancarias en el extranjero.

El patrimonio personal de Putin es un tema delicado en Rusia. Según su divulgación oficial más reciente, ganó apenas 10 millones de rublos (126.175 dólares) en 2020.

Peskov ha dicho previamente que sancionar a Putin equivaldría a una ruptura de relaciones diplomáticas.

Maniobras militares

Rusia realizó el miércoles nuevos ejercicios militares por tierra y mar y trasladó más paracaidistas y cazas a Bielorrusia, al norte de Ucrania, para lo que describe como maniobras conjuntas que se realizarán en ese país el próximo mes.

Ucrania dijo que Rusia estaba tratando de sembrar el pánico. El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que Moscú no ha reunido aún suficientes fuerzas para una ofensiva a gran escala, pero que eso no significaba que no pueda hacerlo más adelante.

Casi ocho años después de que Rusia se apoderara de Crimea y apoyara a los combatientes separatistas en Donbass, en el este de Ucrania, la antigua república soviética se ha convertido en el punto de mira de la confrontación potencialmente más peligrosa entre Oriente y Occidente desde la Guerra Fría.

Rusia afirma que la crisis se debe a las acciones de la OTAN y de Estados Unidos, y exige a Occidente garantías de seguridad, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania. Moscú ve a Ucrania como un amortiguador entre Rusia y los países de la OTAN.

Los aliados occidentales han amenazado con imponer sanciones económicas a Moscú si ataca a Ucrania, y Washington ha hablado con los principales países y empresas productoras de energía de todo el mundo sobre un posible desvío de suministros a Europa en caso de invasión.

La agencia de noticias Interfax citó al Ministerio de Defensa ruso diciendo que una unidad de paracaidistas fue desplegada en Bielorrusia el miércoles, un día después de trasladar fuerzas de artillería e infantes de marina antes de los ejercicios conjuntos del próximo mes.

También dijo que Rusia está trasladando aviones de combate Su-35 a Bielorrusia para los ejercicios "Resolución Aliada".

La acumulación de fuerzas rusas en Bielorrusia, un estrecho aliado de Moscú y antigua república soviética al norte de Ucrania, crea un nuevo frente para un posible ataque.

La agencia de noticias RIA dijo que más de 20 buques rusos comenzaron ejercicios en el Mar Negro, al sur de Ucrania.

