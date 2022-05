Resumen 1-evacúan a algunos ucranianos mientras rusia cierra el cerco sobre la fábrica en mariúpol

(Actualiza con detalles)

Por Pavel Polityuk

KIEV, 6 mayo (Reuters) - Las evacuaciones de los civiles atrapados en una planta siderúrgica bombardeada en la ciudad de Mariupol se reanudaron a última hora del viernes, después de que Kiev acusó a Rusia de violar una tregua destinada a permitir su salida tras semanas de asedio.

Mariupol ha soportado el bombardeo más destructivo de las 10 semanas de guerra, y la enorme planta Azovstal de la era soviética es la última parte de la ciudad, un puerto estratégico del sur en el mar de Azov, que sigue en manos de los combatientes ucranianos.

Ucrania afirma que Rusia ha intensificado los ataques a la planta con la esperanza de apoderarse de ella antes del lunes, cuando Moscú conmemora la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Las evacuaciones apoyadas por la ONU de algunos de los cientos de civiles que se habían refugiado en la red de túneles y búnkeres de la planta comenzaron el fin de semana pasado, pero se detuvieron en los últimos días debido a la reanudación de los combates.

Sin embargo, el viernes por la tarde, dos autobuses que transportaban a 25 civiles, incluidos niños, llegaron al puesto de parada de Bezimenne, a unos 30 kilómetros al este. Se informó de que otros 23 evacuados estaban en camino, y se espera que haya más.

El alcalde de la ciudad ha calculado que 200 personas permanecen atrapadas en la planta con poca comida y agua.

Las autoridades de Mariúpol dijeron antes que las fuerzas rusas habían disparado contra un auto que participaba en un intento de evacuación de la planta, matando a un combatiente ucraniano e hiriendo a seis.

Rusia no hizo comentarios inmediatamente, pero antes había dicho que había corredores humanitarios.

Andriy Biletsky, uno de los fundadores del regimiento Azov que se encuentra refugiado en la planta siderúrgica, dijo que estaban siendo atacados y pidió a las Naciones Unidas y a los líderes mundiales que ayuden a rescatar a todos los que se encuentran allí.

En un vídeo de la planta publicado en Internet a última hora del jueves, un médico del regimiento Azov, que dio se identificó como Hasan, describió a las personas que morían por las heridas y el hambre.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, describió el bloqueo de Mariupol como una tortura y dijo que si Rusia mataba a los civiles o a las tropas que de otro modo podrían ser liberadas, su Gobierno no podría seguir manteniendo conversaciones de paz con Moscú.

Hambre

El puerto, que se encuentra entre la península de Crimea tomada por Moscú en 2014 y partes del este de Ucrania tomadas por los separatistas respaldados por Rusia el mismo año, es clave para unir los dos territorios controlados por Rusia y bloquear las exportaciones ucranianas clave.

Casi 25 millones de toneladas de grano, necesarias para evitar que los precios se disparen y provoquen hambre en todo el mundo, estaban atascadas en Ucrania, dijo Josef Schmidhuber, director adjunto de la División de Mercados y Comercio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Ginebra.

Schmidhuber describió la situación como "casi grotesca".

El Estado Mayor ucraniano afirmó que las fuerzas rusas seguían intentando hacerse con el resto del este de Ucrania, donde el Ministerio de Defensa ruso dijo que había destruido un depósito de municiones en Kramatorsk y derribado dos aviones de guerra ucranianos.

Ucrania dijo que había capturado a 11 francotiradores rusos en la región alrededor de su segunda ciudad, Járkov.

No fue posible verificar de forma independiente las declaraciones de ninguna de las partes sobre los acontecimientos en el campo de batalla.

Moscú califica sus acciones de "operación militar especial" para desarmar a Ucrania y librarla del nacionalismo antirruso fomentado por Occidente. Ucrania y Occidente dicen que Rusia lanzó una guerra no provocada. Más de 5 millones de ucranianos han huido al extranjero desde el inicio de la invasión.

"día de la victoria en mariupol"

En Mariúpol, el general del estado mayor de Ucrania dijo que se habían reanudado los esfuerzos rusos para invadir la planta de Azovstal, con apoyo aéreo.

Un miembro de las autoproclamadas fuerzas de la República Popular de Donetsk, que luchan junto al ejército ruso en el este de Ucrania, dijo a Reuters que pensaba que a las fuerzas ucranianas les quedaban pocas unidades para defender Azovstal.

"No estamos lejos. Solo queda un poco", dijo el combatiente que se identificó como Alexei, en declaraciones el jueves mientras las detonaciones resonaban en el fondo cerca de la planta. "No durará mucho". No proporcionó ninguna prueba para su declaración.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que Moscú se estaba preparado para proporcionar un paso seguro a los civiles, pero reiteró los llamamientos para que las fuerzas ucranianas se desarmaran.

El Kremlin niega las acusaciones de Ucrania de que las tropas rusas irrumpieron en la planta en los últimos días y dijo que había corredores humanitarios. El ejército de Rusia prometió pausar su actividad durante los próximos dos días para permitir que los civiles se vayan.

Funcionarios ucranianos han dicho que Rusia podría intensificar su ofensiva antes del 9 de mayo, cuando Moscú conmemore la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"Llegará el momento de conmemorar el Día de la Victoria en Mariúpol", dijo el viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a periodistas, cuando se le preguntó sobre los planes para el 9 de mayo en el territorio recientemente ocupado por las fuerzas respaldadas por Rusia.

La obstinada defensa ucraniana de Azovstal ha puesto de relieve el fracaso de Rusia para tomar las principales ciudades en una guerra que ha unido a las potencias occidentales para armar a Kiev y castigar a Moscú con las sanciones más severas jamás impuestas a una gran potencia.

Las medidas económicas de Washington y los aliados europeos han afectado la economía rusa y miles de millones de dólares en ayuda militar han ayudado a Ucrania a frustrar la invasión.

El nuevo paquete de sanciones propuesto por la Unión Europea, que incluye un embargo de petróleo, se ha topado con la oposición de algunos estados miembros, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo que equivaldría a una "bomba atómica" lanzada sobre la economía.

La Comisión Europea ha propuesto cambios en el plan para dar a Hungría, Eslovaquia y la República Checa más tiempo para adaptarse al embargo y ayudar a mejorar su infraestructura petrolera, dijeron a Reuters tres fuentes de la UE.

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, dijo el jueves que casi 400 hospitales y otras instalaciones médicas en el país habían sido destruidos o dañados desde la invasión. (Reporte de Pavel Polityuk; reporte de Alessandra Prentice, Natalia Zinets, Ronald Popeski y Reuters; Escrito por Michael Perry y Alex Richardson. Editado en español por Marion Giraldo)