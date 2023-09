(Agrega detalles, citas y contexto, cambia titular, redacción y procedencia)

Por Scott Murdoch y Ziyi Tang

Hong kong/pekín, 28 sep (reuters) - china evergrande group dijo el jueves que su fundador está siendo investigado por presuntos "delitos ilegales", en un nuevo golpe para el asediado promotor inmobiliario en su lucha contra un plan de reestructuración de la deuda.

La cotización de las acciones de la empresa se suspendió a primera hora del día tras conocerse que su presidente había sido puesto bajo vigilancia policial, mientras aumentaba la preocupación por el futuro de la promotora, con problemas de liquidez, ante el creciente riesgo de liquidación.

Evergrande ha comunicado que las acciones seguirán suspendidas hasta nuevo aviso.

Con un pasivo de más de 300.000 millones de dólares —aproximadamente el producto interior bruto de Finlandia—, Evergrande se ha convertido en el ejemplo paradigmático de la crisis de la deuda en el sector inmobiliario chino, que representa aproximadamente una cuarta parte de la economía.

La cotización de las acciones de Evergrande y de dos de sus unidades se suspendió el jueves, un día después de que Bloomberg informara de que su presidente, Hui Ka Yan, había sido trasladado por la policía este mes y estaba siendo vigilado en un lugar designado.

"No está claro por qué Hui está bajo vigilancia policial, pero puede ser señal de ciertas negociaciones exigidas al Gobierno. Los últimos acontecimiento han desbaratado las esperanzas de reestructuración", dijo Gary Ng, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis.

"Ningún promotor es demasiado grande para caer en China, por lo que resulta difícil imaginar un rescate total. Aun así, en lo que respecta a la estabilidad, es posible que el Gobierno influya más de distintas formas", añadió Ng.

El artículo de Bloomberg decía que no estaba claro por qué Hui estaba bajo vigilancia y Reuters no pudo verificar inmediatamente la noticia. Evergrande y las autoridades policiales no han respondido a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

Evergrande ha estado trabajando para obtener la aprobación de los acreedores para la reestructuración de su deuda en el extranjero. El proceso se complicó esta semana después de que Evergrande dijera que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación sobre su principal filial en China.

Según algunos analistas, el plan de reestructuración de la deuda en el extranjero parece abocado al fracaso y aumentan los riesgos de liquidación de la empresa.

Reuters informó el martes de que un importante grupo de acreedores extranjeros de Evergrande tenía previsto sumarse a una petición judicial de liquidación presentada contra la promotora si ésta no presentaba un nuevo plan de reestructuración de la deuda antes de finales de octubre.

Los problemas de Evergrande han elevado la perspectiva de una intervención de las autoridades chinas para gestionar cualquier impacto en el sistema financiero y la economía en general, según analistas.

"Hasta ahora, han conseguido evitar el 'fondo' de impedir una crisis sistémica causada por una de las promotoras y es casi seguro que intervendrán más si la situación de Evergrande parece que puede provocar un contagio", dijo Christopher Beddor, subdirector de análisis sobre China de Gavekal Dragonomics.

"Pero aparte de eso, su enfoque (...) ha parecido a menudo conflictivo y en ocasiones incoherente y eso continúa hoy".

Medidas de apoyo

Las acciones de Evergrande bajaron un 19% el miércoles en Hong Kong, lo que eleva sus pérdidas al 81% desde la reanudación de la cotización a finales de agosto, tras 17 meses de suspensión.

Los más recientes problemas de Evergrande se producen en un contexto en el que Pekín ha puesto en marcha una serie de medidas en las últimas semanas, incluida la reducción de los tipos hipotecarios, para reactivar el maltrecho sector inmobiliario.

El Ministerio de Finanzas anunció el jueves que China eximiría de impuestos los terrenos urbanos destinados a proyectos de vivienda asequible a partir de octubre. Los compradores de este tipo de viviendas y las empresas de gestión de viviendas también estarán exentos del pago de derechos de timbre, según el ministerio.

Según analistas, la reciente flexibilización de la normativa puede estabilizar en cierta medida el mercado de la vivienda en la segunda mayor economía del mundo.

"Aun así, el exceso de inventarios de viviendas en las ciudades de menor nivel que se enfrentan a la disminución de la población persistirá durante varios años", escribió Redmond Wong, estratega de mercado de Saxo Greater China, en una nota de análisis.

"Esto dará lugar a más titulares sobre impagos, reestructuraciones y liquidaciones de promotores insolventes, causando pérdidas a accionistas, tenedores de bonos, bancos e inversores en productos fiduciarios y de gestión de patrimonios vinculados a proyectos inmobiliarios". (Reporte de Upasana Singh en Bengaluru, Donny Kwok en Hong Kong, Scott Murdoch en Sídney y Ziyi Tang en Pekín; escrito por Anne Marie Roantree y Sumeet Chatterjee; editado en español por Tomás Cobos y Benjamín Mejías Valencia)