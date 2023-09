*

El banco central estadounidense mantiene sin cambios las tasas

Previsiones de la Fed indican tipos altos hasta 2024

Powell dice que previsiones no son un plan de acción

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 20 sep (Reuters) - La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas de interés estables el miércoles, pero endureció su postura, con una previsión de una nueva subida para finales de año y una política monetaria mucho más restrictiva de lo previsto hasta 2024.

Al igual que en junio, los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal siguen considerando que la tasa de interés de referencia a un día del banco central alcanzará un máximo este año de entre el 5,50% y el 5,75%, sólo un cuarto de punto porcentual por encima del rango actual.

A partir de ahí, las proyecciones trimestrales actualizadas de la Fed muestran una caída de las tasas de solo medio punto porcentual en 2024, frente al punto porcentual completo de recortes que habían previsto sus autoridades en la reunión de junio.

Con la tasa de los fondos federales cayendo al 5,1% a finales de 2024 y al 3,9% a finales de 2025, se prevé que la principal medida de inflación del banco central baje al 3,3% a finales de este año, al 2,5% el año que viene y al 2,2% a finales de 2025.

"La inflación sigue siendo alta", afirmó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en un comunicado en el que se incluyeron proyecciones que incorporan un mayor crecimiento económico y del empleo que en las anteriores.

"Siempre he pensado que el aterrizaje suave era una perspectiva plausible", dijo Powell en una conferencia de prensa posterior a la reunión, en la que sostuvo que las probabilidades de que se controle la inflación sin una recesión son buenas.

Los mercados financieros esperaban que la Reserva Federal mantuviera las tasas sin cambios.

Pero los inversores también han estado apostando por recortes significativos de las tasas de la Fed el próximo año, una expectativa empañada por las proyecciones que muestran que 10 de los 19 altos cargos ven la tasa de política monetaria por encima del 5% hasta el próximo año.

Sin embargo, Powell advirtió de que los pronósticos no constituyen un curso de acción para la Fed. "No me gustaría atribuirle que eso es realmente un plan", dijo.

Las nuevas previsiones incluyen un aumento sustancial de las proyecciones de crecimiento económico: Después de esperar una expansión de apenas un 0,4% para este año en las estimaciones previas, la Fed ve ahora que la economía crecerá un 2,1% en 2023.

La tasa de desempleo también se mantendrá estable en torno al 3,8% este año y aumentará al 4,1% en 2024, lo que supone un voto de confianza en la posibilidad de contener el peor brote de inflación desde la década de 1980 sin pérdidas significativas de puestos de trabajo.

Pero las proyecciones también amenazan a las empresas y los hogares con unas condiciones crediticias aún más estrictas y unos costos de endeudamiento más elevados de los que ya han absorbido durante la agresiva batalla de dos años de la Fed contra la inflación, plasmando una filosofía de "más alto durante más tiempo" en los últimos pronósticos.

Tras el comunicado de la Reserva Federal, los economistas consideran que los responsables del banco central confían más en que podrán sofocar la inflación sin causar un mayor sufrimiento económico.

"El mensaje transmitido en su revisión al alza del crecimiento y su revisión a la baja de la tasa de desempleo en 2024 indica claramente que la Fed ha mejorado sus expectativas de un aterrizaje suave, a pesar de unas tasas más altas durante más tiempo", dijo Olu Sonola, jefe de economía de Estados Unidos en Fitch Ratings. (Reporte de Howard Schneider; editado por Javier López de Lérida)